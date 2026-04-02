Молдавская оппозиция и власти Грузии решили укрепить связи
Группа оппозиционных молдавских депутатов во главе с бывшим президентом республики Игорем Додоном прибыла в Тбилиси обсудить вопросы укрепления сотрудничества, сообщила пресс-служба парламента Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Молдавских депутатов принял глава группы дружбы с этой страной в парламенте Грузии, депутат от правящей «Грузинской мечты» Иско Дассен.
Депутаты обсуждают вопросы двусторонних отношений.
Визит, который проходит по инициативе грузинской стороны, продлится до 5 апреля.
Как заявил Иско Дассен, «встречи послужат укреплению отношений между двумя странами».
Между тем, оппозиционные грузинские СМИ называют прибывших депутатов «пророссийскими».
Депутатов из Молдавии примет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Власти Грузии неоднократно резко критиковали президента Молдавии Майю Санду за поддержку грузинской оппозиции, называя это вмешательством во внутренние дела. Также Тбилиси не раз выражал недовольство тем, что ЕС более благосклонен к Молдавии, которая по всем показателям развития отстает от Грузии.