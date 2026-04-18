Лавров призвал не забывать Палестину и Сирию из-за ситуации в Ормузском проливе

Tекст: Вера Басилая

Лавров заявил, что при обсуждении событий в Ормузском проливе нельзя забывать о палестинской проблеме и ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

По его словам, в Сирии продолжаются сложные процессы, а палестинский вопрос по-прежнему остается острым.

Он напомнил, что многие израильские политики, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявляли о «рождении новой государственности Израиля», имея в виду расширение на большие прилегающие территории.

По словам Лаврова, политики и дипломаты не вправе фокусироваться лишь на темах, которые сейчас занимают первые полосы СМИ, только потому что кто-то этого хочет. Он подчеркнул, что подобная односторонность опасна в международных отношениях.



Ранее Лавров заявил, что операция США в Иране была направлена на установление контроля над транзитом нефти через Ормузский пролив.

Сергей Лавров также отметил, что обострение ситуации на Ближнем Востоке значительно влияет на вопросы безопасности стран евразийского региона.

Лавров охарактеризовал проекты создания эмиратов на палестинских землях серьезным вызовом для международного сообщества.