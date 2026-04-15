Госдума усилила контроль за ввозом в Россию товаров из ЕАЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Госдума приняла закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из стран Евразийского экономического союза, сообщает РИА «Новости».

Новый механизм направлен на борьбу с серым импортом и схемами ухода от уплаты косвенных налогов. Оператором СПОТ станет Федеральная налоговая служба, контроль над системой возложен на ФТС.

Перед ввозом товаров на территорию России импортеры должны будут минимум за два дня оформить электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в размере подлежащих уплате налогов. Каждая партия будет маркироваться специальным штриховым кодом. Для некоторых категорий компаний, таких как крупнейшие налогоплательщики и уполномоченные экономические операторы, предусмотрены исключения.

Сначала СПОТ затронет только автотранспортные перевозки товаров из стран ЕАЭС, куда помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В перспективе, по решению правительства, система может распространиться и на другие виды транспорта. В список исключений входят наличные деньги, товары личного пользования, электроэнергия, нефть и продукция из неё, а также ряд иных категорий.

Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш подчеркнул: «Мы не изобретаем велосипед, а внедряем механизм, который давно работает в других странах и доказал свою эффективность. Те, кто привык прятать концы в воду, получат прозрачные правила. А честный бизнес – защиту от недобросовестной конкуренции. Это правильный подход».

Панеш также отметил, что существующие схемы ухода от уплаты налогов приводят к миллиардным потерям бюджета и ставят добросовестных импортёров в невыгодное положение. Новый закон вступает в силу со дня официального опубликования, а с 1 июня 2026 года его положения начнут применяться ко всем товарам, ввозимым с территории других стран ЕАЭС.

