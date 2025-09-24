Кабмин подготовил новые меры против «серого» импорта

Tекст: Вера Басилая

Власти подготовили пакет инициатив по борьбе с «серым» импортом, передает ТАСС.

В числе предложенных мер – запуск системы подтверждения ожидания поставки при импорте товаров и необходимость внесения обеспечительного платежа до ввоза, который можно рассматривать как авансовый НДС.

Также будет введено требование предоставления документа о предстоящей поставке каждого товара. Мобильные группы таможни проведут выборочные проверки наличия этого документа у импортеров.

Цель нововведений – блокировка схем ввоза без уплаты косвенных налогов, что должно уменьшить долю «серого» импорта и снизить ценовое давление на легальный бизнес. В материалах отмечается, что такие меры позволят выровнять условия для добросовестных участников рынка, а также поспособствуют формированию справедливых и конкурентных цен.

В документе подчеркивается, что речь идет не о введении новых барьеров, а об усилении контроля за уплатой налогов.

