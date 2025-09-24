Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.3 комментария
Кабмин подготовил новые меры против «серого» импорта
В России планируется ввести обязательный обеспечительный платеж при ввозе товаров и систему подтверждения ожидания поставки, чтобы сократить долю «серого» импорта, следует из материалов к проекту федерального бюджета.
Власти подготовили пакет инициатив по борьбе с «серым» импортом, передает ТАСС.
В числе предложенных мер – запуск системы подтверждения ожидания поставки при импорте товаров и необходимость внесения обеспечительного платежа до ввоза, который можно рассматривать как авансовый НДС.
Также будет введено требование предоставления документа о предстоящей поставке каждого товара. Мобильные группы таможни проведут выборочные проверки наличия этого документа у импортеров.
Цель нововведений – блокировка схем ввоза без уплаты косвенных налогов, что должно уменьшить долю «серого» импорта и снизить ценовое давление на легальный бизнес. В материалах отмечается, что такие меры позволят выровнять условия для добросовестных участников рынка, а также поспособствуют формированию справедливых и конкурентных цен.
В документе подчеркивается, что речь идет не о введении новых барьеров, а об усилении контроля за уплатой налогов.
