Главы МИД АСЕАН обсудили экстренные меры из-за кризиса на Ближнем Востоке

Главы МИД АСЕАН обсудили энергетическую и продовольственную безопасность региона

Tекст: Вера Басилая

Срочные переговоры были организованы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Министры обсудили ускорение ратификации Соглашения АСЕАН о нефтяной безопасности, а также вопросы укрепления энергосистем региона и строительства Трансасеановского газопровода, пишет «Коммерсантъ».

Были затронуты темы расширения инвестиций в солнечную генерацию и биотопливо. В продовольственной сфере предложено распространить механизм чрезвычайного резервирования риса «АСЕАН плюс три» на другие ключевые продукты и усилить сотрудничество по всей цепочке производства продуктов питания.

Глава МИД Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу заявил: «Регион должен подготовиться к самым серьезным последствиям». Министры призвали США и Иран к дипломатическим усилиям для достижения устойчивого урегулирования конфликта.

Также участники подчеркнули важность охраны судов, безопасности людей в зоне конфликта, а также поддержки свободы судоходства и полетов. АСЕАН подтвердила приверженность международному праву, включая Конвенцию ООН по морскому праву и Конвенцию о защите человеческой жизни на море.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения.

Делегации США и Ирана провели переговоры в Исламабаде, но не смогли достичь компромисса.

Власти Малайзии заявили о серьезных экономических проблемах из-за существенного роста цен на энергоносители.

Совбез ООН сообщил о риске возникновения продуктового кризиса из-за конфликта на Ближнем Востоке.