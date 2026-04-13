Радиостанция Судного дня передала третье сообщение за сутки

Tекст: Денис Тельманов

Третий за день сигнал прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», передает РИА «Новости». По данным Telegram-канала «УВБ-76 логи», который отслеживает работу этой военной радиостанции, новое сообщение под позывным «Китайский» было зафиксировано в 16.02 по московскому времени.

Ранее в этот же день радиостанция уже передавала два других сообщения – «Люсоштоф» и «Ассамблея». УВБ-76, созданная в 1970-х годах, известна тем, что обычно транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название «Жужжалка».

Радиостанцию связывают с военными структурами России, однако официальное назначение сигналов остается неизвестным. Сообщения, которые она передает, регулярно становятся предметом обсуждений среди радиолюбителей и экспертов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 5 апреля в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучало третье за сутки сообщение с кодовым словом «Фликобыт». В тот же день радиостанция УВБ-76 передала сигнал с позывным «Тележка».

