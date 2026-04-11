Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь
Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме и уже направляется в аэропорт «Бен-Гурион» для отправки его в Россию к Пасхе.
Огонь ежегодно сходит накануне православной Пасхи в Кувуклии храма Гроба Господня по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих, передает РИА «Новости».
По традиции, после схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает от него свечи и передает их духовенству и мирянам, среди которых представители Фонда Андрея Первозванного. Фонд доставляет огонь из Иерусалима в Россию уже много лет, чтобы он мог быть передан в храмы к пасхальному богослужению.
Накануне Иерусалимский патриарх Феофил III принял делегацию в своей резиденции.