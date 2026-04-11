Делегация Фонда Андрея Первозванного получила Благодатный огонь

Tекст: Дарья Григоренко

Огонь ежегодно сходит накануне православной Пасхи в Кувуклии храма Гроба Господня по молитвам Иерусалимского патриарха и верующих, передает РИА «Новости».

По традиции, после схождения Благодатного огня патриарх Иерусалимский зажигает от него свечи и передает их духовенству и мирянам, среди которых представители Фонда Андрея Первозванного. Фонд доставляет огонь из Иерусалима в Россию уже много лет, чтобы он мог быть передан в храмы к пасхальному богослужению.

Накануне Иерусалимский патриарх Феофил III принял делегацию в своей резиденции.