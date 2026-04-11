Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Tекст: Дарья Григоренко

Церемония традиционно проходит накануне православной Пасхи. Главным моментом стало зажигание свечей от только что сошедшего огня и их передача верующим, передает РИА «Новости».

Процессия началась с тщательного обыска Кувуклии – часовни над ложем Гроба Господня – чтобы исключить возможность пронесения источников огня. Патриарх снимает торжественное облачение и трижды обходит часовню, после чего с незажженными свечами входит внутрь и молится о чуде. Обычно огонь появляется в промежутке с 11 до 15 часов по московскому времени.

После схождения огня патриарх зажигает им свечи представителей духовенства и мирян, в том числе передает его делегациям, прибывшим из разных стран. В числе первых Благодатный огонь получила делегация Фонда Андрея Первозванного, которая ежегодно доставляет его в Москву для пасхального богослужения в храме Христа Спасителя.

Ранее в субботу в Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня.



Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного вошли в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем.

Накануне Иерусалимский патриарх Феофил III принял делегацию в своей резиденции.