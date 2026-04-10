Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного
В пятницу в Иерусалиме состоялась встреча патриарха Феофила III с делегацией Фонда Андрея Первозванного, прибывшей за Благодатным огнем.
Патриарх Иерусалимский Феофил III в своей резиденции принял делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшую на Святую землю для получения Благодатного огня, передает РИА «Новости».
Представитель Фонда сообщил, что участники встречи совершили совместную молитву о мире на Святой земле. По его словам, особая молитва о мире накануне Пасхи становится традицией, к которой присоединяются верующие разных Поместных Церквей.
Делегацию ФАП в этом году возглавляют председатель попечительского совета Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност.
Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня в Великую субботу перед Пасхой, и с 2003 года Фонд доставляет его в Москву.
Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». После прибытия огонь по традиции привезут в храм Христа Спасителя для ночного пасхального богослужения.
Глава попечительского совета фонда Владимир Якунин сообщил об успешном старте миротворческой миссии.