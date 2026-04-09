Благодатный огонь решили доставить в Москву бортом Роскосмоса

Tекст: Мария Иванова

Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании, передает РИА «Новости». Для этого будет использован самолет «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос».

«Фонд Андрея Первозванного в рамках принесения Благодатного огня в Россию на протяжении многих лет традиционно работает в тесном сотрудничестве с профильными ведомствами Государства Израиль, Иерусалимским Патриархатом. В текущей сложной геополитической обстановке Фонд осуществляет свою миссию в полном соответствии с решениями официальных властей Государства Израиль и благословением Патриарха Иерусалимского Феофила III», – заявили в пресс-службе фонда.

Представители организации также сообщили, что накануне Великой Субботы делегация примет участие в молитве о мире на Святой Земле. Вечером 11 апреля во Внуково святыню встретят представители различных епархий, при этом массовой встречи не планируется.

Делегация фонда доставит Благодатный огонь в Храм Христа Спасителя во время Патриаршего пасхального богослужения. Кроме того, лампады привезут в 15 московских храмов, а также в Петербург, Архангельск, Барнаул, Белгород, Брянск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Севастополь, Симферополь, Якутск, Ярославль и другие города.

Схождение Благодатного огня происходит в Великую субботу, которая в 2026 году выпадает на 11 апреля. Русская православная церковь встретит Пасху 12 апреля. Фонд Андрея Первозванного привозит святыню в Москву с 2003 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла.