Каллас не стала отрицать перепалку с Рубио

Tекст: Антон Антонов

«Какие бы встречи у нас ни проходили – будь то G7 или Европейский союз – это встречи министров, на которых у нас происходит откровенный и открытый обмен мнениями по различным темам», – приводит слова Каллас РИА «Новости».

Каллас подчеркнула, что на мероприятии обсуждались вопросы, связанные с Украиной, а также возможные дальнейшие шаги по поддержке Киева. Кроме того, по ее словам, значительное внимание уделялось теме Ближнего Востока и возможному взаимодействию в этом регионе.

Глава евродипломатии отметила, что подобный обмен мнениями между министрами является нормальной практикой и что на подобных встречах участники высказывают свои идеи и предложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Рубио и Каллас поспорили о роли США в урегулировании конфликта на Украине на встрече министров «Группы семи». По данным американского портала Axios, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. В ответ Рубио заявил: «Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.