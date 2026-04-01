Противникам Трампа удалось сделать, казалось бы, невозможное: расколоть сторонников президента США, используя для этого самого Трампа, его эгоизм, самовлюбленность, уверенность в своей непогрешимости и неумение проигрывать.2 комментария
Каллас не стала отрицать перепалку с Рубио
Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя сообщения СМИ о своем конфликте с госсекретарем США, не стала отрицать перепалку с Марко Рубио на встрече G7.
«Какие бы встречи у нас ни проходили – будь то G7 или Европейский союз – это встречи министров, на которых у нас происходит откровенный и открытый обмен мнениями по различным темам», – приводит слова Каллас РИА «Новости».
Каллас подчеркнула, что на мероприятии обсуждались вопросы, связанные с Украиной, а также возможные дальнейшие шаги по поддержке Киева. Кроме того, по ее словам, значительное внимание уделялось теме Ближнего Востока и возможному взаимодействию в этом регионе.
Глава евродипломатии отметила, что подобный обмен мнениями между министрами является нормальной практикой и что на подобных встречах участники высказывают свои идеи и предложения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Рубио и Каллас поспорили о роли США в урегулировании конфликта на Украине на встрече министров «Группы семи». По данным американского портала Axios, Каллас публично упрекнула США в недостаточном давлении на Москву. В ответ Рубио заявил: «Если вы считаете, что можете лучше, пожалуйста. Мы выйдем из процесса урегулирования». По словам очевидцев, разговор происходил на повышенных тонах.