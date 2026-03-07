В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.8 комментариев
Овечкин обошел легендарного канадца Игинлу по числу матчей в НХЛ
Овечкин стал 16-м по матчам в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Игинлу
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл против «Бостона» и превзошел достижение Джерома Игинлы по играм в регулярных чемпионатах.
Российский нападающий занял чистое 16-е место по количеству встреч в лиге, передает ТАСС. Выездная игра стала для спортсмена 1555-й в турнире.
По этому показателю Александр Овечкин обошел двукратного олимпийского чемпиона канадца Джерома Игинлу. На 15-й строчке сейчас располагается защитник «Колорадо» Брент Бёрнс, сыгравший 1558 матчей. Абсолютным рекордсменом остается Патрик Марло с 1779 играми.
С момента возобновления сезона россиянин забросил две шайбы в четырех встречах. Всего на счету форварда 998 голов в лиге с учетом плей-офф, а лидирует в списке снайперов Уэйн Гретцки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский нападающий ранее обошел Алекса Дельвеккьо по количеству игр в регулярных чемпионатах НХЛ.
Капитан «Вашингтона» в прошлом году повторил рекорд Яромира Ягра по победным шайбам в турнире.