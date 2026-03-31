Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.10 комментариев
Володин рассказал о новых законах и правилах для россиян с апреля
В апреле в России начнут действовать законы об усилении контроля за тарифами, изменениях в рассрочке, индексации пенсий и новых мерах по защите семей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Усилен государственный контроль за тарифообразованием. Расширены полномочия Федеральной антимонопольной службы», – заявил Володин.
Теперь, если предписания ФАС неоднократно не исполняются, служба сможет самостоятельно пересматривать предельные уровни тарифов.
Володин отметил, что усиливается ответственность должностных лиц за невыполнение предписаний ФАС: вводится административное наказание в виде дисквалификации сроком до трёх лет. По его словам, эти меры позволят защитить права граждан и навести порядок в начислении платы за коммунальные услуги.
С апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%, что затронет более 3,5 млн граждан. Также с 1 апреля меняются правила для операторов сервисов рассрочки: стоимость товара в рассрочку теперь будет соответствовать цене при полной оплате, а максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев.
Максимальный размер начислений по потребительским кредитам и займам на срок до года снижается со 130% до 100% от суммы основного долга – эта мера направлена на снижение долговой нагрузки. Общий долг по такому кредиту не сможет превышать двойную сумму займа.
С 3 апреля перечень имущества многодетных семей, не подлежащего взысканию за долги, пополнится бесплатно предоставленным земельным участком, а также единственным автомобилем семьи. За управление транспортом без ОСАГО штраф будет начисляться только один раз в течение суток с момента первого нарушения.
С 26 апреля упрощается оформление гражданства детей по рождению – заявление можно будет подать дистанционно через МВД России. К числу лиц, имеющих право подать такое заявление, теперь относятся также усыновители и представители органов опеки и попечительства.
Кроме того, с 1 апреля организации, подведомственные федеральным или региональным органам и занимающиеся медицинской или научной деятельностью, смогут получить статус национального медицинского исследовательского центра. Критерии и регламент присвоения этого статуса определит правительство России; центры займутся лечением заболеваний, реабилитацией и развитием инноваций.
