Мосгорсуд утвердил изъятие 925 млн рублей по делу о белгородских фортификациях

Tекст: Елизавета Шишкова

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы по делу о белгородских фортификациях и отклонил их, оставив решение первой инстанции в силе. Апелляции подавали бывший замглавы Росгвардии Виктор Стригунов, экс-вице-губернатор региона Рустэм Зайнуллин, а также Алексей Сошников, ранее возглавлявший управление капитального строительства Белгородской области, передает РИА «Новости».

В числе ответчиков также были три бизнесмена и две фирмы. Все они фигурируют в иске Генеральной прокуратуры, которая требовала изъять у них свыше 925 миллионов рублей на фоне обвинений в мошенничестве.

Представитель суда пояснил: «Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда оставила решение суда первой инстанции без изменения, жалобы ответчиков – без удовлетворения».

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве взыскал почти 1 млрд рублей с бывших чиновников и бизнесменов, обвиняемых в коррупционном обогащении при строительстве фортификаций в Белгородской области.

Суд также наложил арест на имущество бывшего первого замдиректора Росгвардии Виктора Стригунова на сумму более 25 млн рублей.

В период с 2012 по 2014 годы Стригунов получил от представителей коммерческих организаций взятки свыше 66 млн рублей за общее покровительство при исполнении госконтрактов.