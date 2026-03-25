  
    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла
    FT: Volkswagen планирует начать выпуск израильского «Железного купола»
    Госдеп признал «Посейдон» и «Буревестник» запредельными
    Врач рассказала об особенностях сезона аллергии в 2026 году
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей
    Госдеп рекомендовал американцам в Иране не покидать дома и создать запасы еды
    В Москве начали восстанавливать работу мобильного интернета
    Жене Зеленского в Вашингтоне пришлось обращаться к пустому стулу Мелании Трамп
    В России расширили список автомобилей для работы в такси
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев США не добьются смены режима на Кубе

    На фоне очевидно тупиковой ситуации в Иране Трамп, вероятно, решит усилить давление на Кубу. Он может достичь в этом определенного успеха, но вряд ли ему удастся серьезно поменять конфигурацию власти в Гаване.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Ложь об антидепрессантах оказалась правдой

    День осведомленности об антидепрессантах – это, если угодно, праздник честности. Мы не знаем точно, почему они работают. Мы знаем, что нарратив, который их продавал, был ложью. Мы знаем, что миллионы людей были бы в кризисе без них. Ложная теория. Реальный эффект. Мошеннический нарратив. Спасенные жизни.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США попали в одну ловушку с Наполеоном

    Решение США частично снять санкции с иранской нефти в условиях открытого конфликта с Тегераном воспроизводит положение, в котором более 200 лет назад оказался Наполеон Бонапарт в своих попытках экономического удушения Англии.

    25 марта 2026, 08:29 • Новости дня

    Началась продажа билетов на электрички в Белоруссию

    Билеты на пригородные поезда между Россией и Белоруссией появились в продаже

    @ mintrans.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Продажа билетов на новые пригородные поезда между Россией и Белоруссией открылась, сообщили в РЖД.

    Отмечается, что с 2 апреля электрички будут ежедневно курсировать между Смоленском и белорусскими городами Витебском и Оршей, совершая до трех рейсов в сутки в обоих направлениях, передает РИА «Новости».

    Как уточнили в РЖД, стоимость билета в Оршу составляет 500 рублей в одну сторону, а до Витебска – 435 рублей. Оформление билетов возможно только по паспорту: взрослым нужен обычный паспорт, а детям – гражданам России до 14 лет для выезда за пределы страны потребуется заграничный паспорт.

    Первыми о запуске беспересадочных пригородных поездов между странами сообщил министр транспорта России Андрей Никитин, подчеркнув, что поезда будут курсировать именно по этим направлениям. Новые маршруты станут одними из первых регулярных пригородных рейсов между Россией и Белоруссией, облегчив пассажирам поездки между странами.

    В феврале первый заместитель начальника государственного объединения «Белорусская железная дорога» Александр Хорошевич сообщил, что Белоруссия и Россия обсуждают запуск трансграничных пригородных пассажирских поездов между сопредельными регионами двух стран.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что бесплатный проезд для льготных категорий граждан и значительные скидки на билеты в пригородных поездах между соседними регионами России и Белоруссии планируется ввести в ближайшее время.

    24 марта 2026, 19:10 • Новости дня
    На Украине заявили о приближении российских войск к городу Запорожью
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    До административного центра Запорожской области, города Запорожье, который сейчас находится под контролем Вооруженных сил Украины, российские войска отделяет всего 14 километров, пишут украинские СМИ.

    По данным издания Times of Ukraine, ВС России начали весенне-летнее наступление на данном участке фронта, пишет «Лента.Ру». О повышенной активности российских сил также ранее заявлял Владимир Зеленский.

    При этом официальные представители Минобороны России пока не подтверждали информацию о продвижении и начале наступления в этом районе.

    Ранее издание Associated Press писало, что российская армия готовится к возможному весеннему наступлению в зоне спецоперации на Украине.

    На прошлой неделе начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья.

    24 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперт: Российский «Рассвет» – это не копия Starlink, а эволюция этой технологии

    Эксперт Анпилогов назвал ключевые различия системы «Рассвет» и Starlink

    @ Иван Тимошенко/Роскосмос-Медиа/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    «Рассвет» проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже были заняты иностранными группировками. Перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории России с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Во вторник было объявлено о запуске в России первых 16 спутников связи «Рассвет» для создания национальной низкоорбитальной группировки связи.

    «Запуск первых 16 спутников связи «Рассвет» – это не просто очередной этап развития низкоорбитальных систем, а качественно новый шаг, который учитывает опыт предшественников. Важно понимать: это не копия Starlink, а по сути, следующий этап эволюции данной технологии», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Эксперт напомнил, что «Рассвет» изначально проектировался в условиях, когда наиболее удобные низкие орбиты уже заняты иностранными группировками. «В этой ситуации перед разработчиками стояла задача обеспечить устойчивое покрытие территории с минимальным количеством аппаратов. Решение было найдено: работа на более высоких орбитах и внедрение принципиально иной архитектуры связи», – пояснил собеседник.

    «Ключевым элементом системы стала лазерная межспутниковая передача данных. Это узкий, направленный оптический канал, который, во-первых, кардинально повышает пропускную способность, а во-вторых, делает связь гораздо более защищенной от перехвата. И если, скажем, у Starlink военные версии (Starshield) только сейчас переводят на такие технологии, то у «Рассвета» это заложено в основу с самого начала», – пояснил собеседник.

    Но Анпилогов подчеркивает, что эта спутниковая система не является исключительно военной и имеет большое значение в гражданской сфере. «Для России, с ее огромными территориями, особенно для Дальнего Востока и Крайнего Севера, опора исключительно на наземные каналы связи – это тупиковый путь. Протяженные линии в условиях вечной мерзлоты становятся не просто дорогими, а крайне уязвимыми», – отметил спикер.

    «Рассвет», по его словам, позволит перекрыть те области, где наземная связь экономически неэффективна или технически ненадежна. «Что касается армии, то, безусловно, военные смогут использовать эту систему ровно так же, как сегодня, к примеру, ВСУ применяют Starlink. Но ключевое отличие в том, что это наша суверенная система, которая предоставляет защищенное шифрование и канал связи, который невозможно контролировать извне», – добавил эксперт.

    «Заявления же Украины о возможности сбить спутники «Рассвет», мягко говоря, преувеличены. Во-первых, для поражения аппаратов на высотах в несколько сотен километров необходимы специализированные противоспутниковые средства, которых у Киева нет. Потенциал ракетной отрасли, который когда-то существовал на «Южмаше», остался в прошлом», – пояснил Анпилогов.

    Передача же американских ракет SM-6 или любых других заатмосферных перехватчиков ВСУ означала бы открытие «ящика Пандоры». «Ответные меры в таком случае могут быть симметричными и гораздо более болезненными для тех, кто сильнее зависит от космической инфраструктуры – в первую очередь для Соединенных Штатов», – отмечает он.

    «Удары же по навигационным группировкам, обмену данными или коммерческим спутникам связи – это эскалация, которая обрушит критически важные сервисы как в военной, так и в гражданской сфере. Поэтому ни одна сторона, ответственно подходящая к вопросам стратегической стабильности, на такой шаг не пойдет», – считает собеседник.

    Что касается возможности глушения с Земли или ударов по наземным станциям, то и здесь есть объективные ограничения. «Спутники «Рассвет» работают в высокочастотных Ku- и Ka-диапазонах с использованием узконаправленных антенн. Сигнал идет в узком конусе, и чтобы его заглушить, нужно либо обладать источником помех колоссальной мощности, либо находиться в непосредственной близости от работающего терминала. На линии боевого соприкосновения размещение таких мощных средств РЭБ – задача практически невыполнимая, так как они мгновенно становятся приоритетной целью для уничтожения», – подчеркнул Анпилогов.

    Более того, сама система связи адаптивна: терминалы и спутники умеют менять частоты, подстраиваясь под условия, подобно тому, как они компенсируют помехи от атмосферных явлений. «Опыт попыток глушения Starlink это наглядно подтвердил – полностью и надолго подавить такой канал крайне сложно. Таким образом, запуск «Рассвета» – это не просто военно-техническое достижение. Это формирование новой инфраструктурной основы», – добавляет эксперт.

    По его словам, появление у России такой системы, которая изначально строится с учетом лучших технологий защиты и эффективности – «это закономерный этап развития страны, способной обеспечивать связностью и свои арктические регионы, и свои вооруженные силы, не оглядываясь на внешних поставщиков услуг».

    Ранее Россия вывела на орбиту первые 16 спутников связи «Рассвет». Таким образом, Москва положила начало созданию спутниковой связи с перспективой глобального покрытия. За рубежом уже успели по достоинству оценить проект. Так, Bloomberg назвало отечественную разработку конкурентом Starlink.

    Агентство подчеркивает, что Россия стремится создать суверенную спутниковую сеть по аналогичной компании Илона Маска концепции: с низкоорбитальной группировкой, широкополосным доступом и массовыми пользовательскими терминалами, хотя по масштабу, с их точки зрения, проект пока выглядит скромнее.

    Ключевая особенность разработки компании «Бюро 1440» – собственная лазерная связь. Спутники обмениваются трафиком на скоростях до десяти Гбит/с на дистанциях около 1000 км, что снижает зависимость от наземных станций и обеспечивает работу сети над океаном и в Арктике. Лазерные линии изначально заданы как базовая технология системы, а не вводятся постепенно, как у Starlink.

    Главные задачи «Рассвета» – создание защищенных каналов связи, поддержка развития беспилотного транспорта и обеспечение стабильного интернета в любой точке страны, включая районы Северного морского пути. В перспективе система может стать основой для интеграции в транспортную, энергетическую и оборонную инфраструктуру России.

    Украинские политики уже пригрозили ударами по орбитальной инфраструктуре. Как цитирует Lenta.ru депутата Верховной рады Максима Бужанского, «сбить дроном российский спутник в космосе – задача нетривиальная». На практике же у Киева нет собственных средств для систематического поражения низкоорбитальных аппаратов.

    Напомним, на орбите уже работает группировка российских спутников наблюдения «Зоркий», позволяющая создавать цифровые карты в режиме реального времени. Об этом в эфире Первого канала заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Первые три спутника «Зоркий» были выведены на орбиту в декабре прошлого года. Также к 2031 году будут запущены 99 аппаратов «Зоркий», уточняет РИА «Новости». 

    24 марта 2026, 16:33 • Видео
    Дания утонет в русофобии

    В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    24 марта 2026, 21:20 • Новости дня
    На Урале выявили десять потенциальных диверсантов за три часа

    ФСБ выявило на Урале десять потенциальных диверсантов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники ФСБ за три часа нашли десять человек, которые согласились совершить диверсию на инфраструктурных объектах за деньги, сумма вознаграждения доходила до трех млн рублей, отметили в спецслужбах.

    Сотрудники Управления ФСБ России по Свердловской области за три часа выявили десять человек, которые согласились совершить диверсию на объектах инфраструктуры за денежное вознаграждение. Официальный представитель регионального управления Елена Докучаева сообщила об этом в эфире канала «ОТВ», передает ТАСС.

    По ее словам, сотрудники ФСБ разместили в интернете объявления, аналогичные тем, что публикуют кураторы. После перехода по ссылке в анонимный чат, участникам предлагалось выполнить незаконные действия за денежное вознаграждение до трех млн рублей. Объявление просмотрели 28 тыс. человек, 176 из них перешли по ссылке, а 46 покинули чат, узнав о противоправном характере предложений.

    Докучаева уточнила, что в основном в зону риска вербовки попадают доверчивые люди и те, кто слабо владеет критическим мышлением. Представители ведомства сейчас проводят профилактические беседы с теми, кто согласился на участие в диверсии, чтобы предупредить возможную вербовку в будущем.

    Ранее выступая на совещании в Уральском федеральном округе, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу отметил, что 56 стран пытаются организовать диверсии и теракты на объектах критической инфраструктуры.

    До этого жителю Урала назначили 24 года заключения за попытку подорвать поезд на Транссибе по заданию украинской разведки.

    24 марта 2026, 20:07 • Новости дня
    СК дополнил дело о взрыве в Севастополе новой статьей

    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет России дополнил уголовное дело о взрыве дома в Севастополе статьей о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства.

    Дело расследуется по статьям 109 и 222.1 УК РФ – причинение смерти по неосторожности и незаконное приобретение и хранение неустановленного взрывного устройства, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Следствие уже провело более 20 допросов потерпевших и свидетелей, а также организовало несколько обысков. Назначено 15 экспертиз, активно осматриваются соседние строения для сбора доказательств. Жители разрушенных квартир официально признаны потерпевшими.

    Напомним, в жилом доме в Севастополе произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    24 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Названы сроки завершения летных испытаний и сертификации Superjet и МС-21

    Tекст: Денис Тельманов

    Летные испытания отечественных самолетов Superjet и МС-21 завершатся в 2026 году, при этом сертификация моделей пройдет поэтапно.

    Как передает РИА «Новости», глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что испытания импортозамещенных самолетов Superjet и МС-21 планируется завершить к 2026 году. Он отметил, что после получения сертификата для Superjet испытания продолжатся, оставшиеся работы составляют порядка 35% и их рассчитывают закончить уже в этом году.

    В отношении проекта МС-21-310 Ядров подчеркнул, что он является ключевым, и работы ведутся в тесном сотрудничестве с Минпромторгом и разработчиками техники для выполнения задач в обозначенные сроки. Для завершения испытаний МС-21 необходимо выполнить примерно 200 полетов и подготовить значительный объем подтверждающей документации.

    Ранее Ядров уточнял, что сертификацию самолета МС-21 планируется завершить до конца 2026 года, а импортозамещенного SJ-100 – к июлю текущего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что российский самолет МС-21 в будущем станет заменой для Boeing-736 и Airbus-320.

    Сертификация МС-21 запланирована на октябрь 2026 года. В конструкции силовых элементов МС-21 применили российские композитные материалы вместо иностранных.

    24 марта 2026, 18:34 • Новости дня
    Суд в Петербурге оштрафовал провайдера за доступ к YouTube

    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья оштрафовала петербургского интернет-провайдера ООО «Тинко» на 250 тыс. рублей за неограничение доступа пользователей к YouTube.

    Как уточнила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, провайдера признали виновным по ч. 1 ст. 13.42.1 КоАП РФ за нарушение требований к пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам безопасности сети, передает ТАСС.

    В декабре государственный Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования провел проверку, в ходе которой установил, что доступ к YouTube через сети «Тинко» был открыт. Выяснилось, что компания не обеспечила необходимую фильтрацию трафика с использованием ТСПУ, что является нарушением федерального закона «О связи».

    Суд назначил наказание в размере 250 тыс. рублей, что вдвое ниже минимального предела, установленного санкцией КоАП в 500 тыс. рублей. Такое решение объясняется принципом «справедливости и соразмерности» наказания, в частности соответствием характера правонарушения и обстоятельствам дела.

    Ранее ФАС предупредила о запрете рекламы на YouТube и в Telegram при их блокировке.

    24 марта 2026, 16:44 • Новости дня
    Россия и Шри-Ланка начали переговоры о поставках нефти

    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Коломбо и Москва обсуждают возможность организации поставок нефти на остров через межправительственные соглашения, а также готовят визит российского замминистра энергетики.

    Официальные переговоры между правительствами России и Шри-Ланки по вопросам поставок нефти стартовали, передает ТАСС. По словам представителя кабинета министров Налинды Джаятиссы, обсуждается возможность заключения межправительственных соглашений для обеспечения поставок топлива.

    Пресс-секретарь отметил: «Переговоры с Россией продолжаются на правительственном уровне. Ранее нам не удавалось обеспечить поставки нефти из России. Однако сейчас мы прилагаем усилия, чтобы выяснить, возможно ли осуществить это посредством межправительственных соглашений».

    По его словам, в ближайшее время ожидается визит заместителя министра энергетики России в Шри-Ланку, что позволит сторонам обсудить детали будущих поставок и ускорить переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 марта власти Шри-Ланки обратились к России с просьбой рассмотреть возможность поставок энергоносителей.

    Позже стало известно, что после снятия санкций США покупать российскую нефть также выразили желание Таиланд и Япония. Такой интерес со стороны азиатских стран снижает скидку на сорт Urals. Эксперты отмечают важность географии российских поставок в условиях кризиса на Ближнем Востоке.


    24 марта 2026, 19:24 • Новости дня
    Власти сообщили о повреждении 40 квартир при взрыве в Севастополе
    @ Сергей Павлив/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате взрыва в многоквартирном доме в Севастополе серьезно повреждены не менее 40 квартир, сообщила глава Гагаринского муниципального округа города Екатерина Фалина.

    «Минимум 40 квартир получили серьезные повреждения», – отметила она, передает ТАСС.

    Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в жилом доме в Севастополе произошел взрыв. После взрыва вспыхнул пожар. В результате ЧП погибла многодетная мать и певчая храма.

    Очевидцы описали мощный взрыв в жилом доме Севастополя.

    24 марта 2026, 23:12 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили более 135 дронов ВСУ за три часа над регионами России

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Max-канале ведомства доложило об уничтожении силами ПВО 139 дронов ВСУ за три часа над семью регионами России.

    В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 139 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Брянской, Смоленской, Калужской, Новгородской, Ленинградской областей, Московского региона и Республики Крым», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника в аэропорту Пулково ввели временные ограничения для безопасности пассажиров и экипажей самолетов. Глава региона Александр Дрозденко сообщал, что за сутки над Ленобластью поразили свыше 60 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    В Псковской области ограничили интернет из-за атак дронов.

    25 марта 2026, 04:04 • Новости дня
    В ответной телеграмме Путину глава КНДР пообещал, что Пхеньян с Москвой навсегда

    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер КНДР Ким Чен Ын в ответной телеграмме президенту России Владимиру Путину отметил, что телеграмма российского лидера оказалась первой, что в очередной раз подчеркивает особые отношения между Пхеньяном и Москвой.

    «Выражаю сердечную признательность за то, что вы прежде всех послали теплые и искренние поздравления в связи с моим переизбранием на пост председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики», – приводит выдержку из телеграммы Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    Ким Чен Ын в ней отметил, что КНДР и Россия связаны «мощной взаимной поддержкой и помощью союзнического характера» ради того, чтобы защищать суверенитет своих стран и улучшать благосостояния народа.

    «Уверен, что наши крепкие отношения и чувство доверия будут гарантом устойчивости обеих стран и их устремленности к будущему. Будут стимулировать развитие и улучшение благосостояния народов. Пхеньян всегда будет с Москвой. Это наш выбор и неизменная воля», – подчеркнул глава КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя государственных дел КНДР на сессии Верховного народного собрания. Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на новый срок.

    24 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Минсельхоз: Изъятый в Новосибирской области скот в основном принадлежал крупным хозяйствам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около 86% поголовья скота, изъятого из-за вспышки пастереллеза в Новосибирской области, пришлось на крупные предприятия и сельхозорганизации, этом сообщил замглавы Минсельхоза России Роман Некрасов.

    По его словам, были затронуты не только небольшие хозяйства, но и значимые для региона предприятия, передает РИА «Новости».

    «Отдельно отмечу, что пострадали в том числе и крупные предприятия, сельхозорганизации. Около 86% от изъятого поголовья пришлось на них. Но при этом наша главная задача сейчас – поддержать всех, кто столкнулся с изъятием скота, и помочь людям восстановить поголовье. В первую очередь речь идет о личных подсобных и фермерских хозяйствах», – заявил Некрасов.

    Напомним, в Новосибирской области завершились мероприятия по устранению очагов и зон риска распространения пастереллеза, что позволило предотвратить угрозу дальнейшего заражения.

    24 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Набиуллина предупредила о гиперинфляции при резком снижении ставки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Резкое снижение ключевой ставки Банка России до 3% приведет к значительному росту цен, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Центробанка за 2025 год.

    «Что было бы, если бы мы в моменте снизили ключевую ставку до 3%? Имею в виду, что нам это часто предлагают, как некоторый международный эталон», – сказала она, передает ТАСС.

    Набиуллина пояснила, что в ряде стран действительно существуют низкие ключевые ставки – около 3% и даже меньше, но только при инфляции на уровне 2% или ниже. По ее словам, расчеты показывают, что если в России понизить ставку до 3%, то страну ждет «классическая, как в учебнике, гиперинфляция». Даже сценарий снижения до 6% приведет, по ее словам, к росту цен «в десятки процентов».

    Глава Банка России добавила, что даже если экономика и получит краткосрочный импульс к росту после такого снижения ставки, этот эффект быстро сойдет на нет из-за стремительного скачка цен. В долгосрочной перспективе, по мнению Набиуллиной, такой эксперимент приведет к финансовым потерям и рискам для экономики страны.

    На прошлой неделе Банк России понизил ключевую ставку до 15%.

    25 марта 2026, 05:48 • Новости дня
    В Белгородской области ракетный обстрел ВСУ повредил энергоинфраструктуру

    Tекст: Катерина Туманова

    Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, серьезные повреждения зафиксированы на объектах энергетической инфраструктуры, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Нанесены серьёзные повреждения объектам энергетической инфраструктуры. В результате зафиксированы перебои с подачей электроэнергии, водоснабжения и тепла. Более точный масштаб повреждений сможем оценить в светлое время суток», – написал он.

    Гладков уточнил, что аварийные службы находятся на местах, ведется уточнение информации о других последствиях.

    «По предварительной информации, пострадавших нет», – добавил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударах ВСУ в Белгородской области 23 марта пострадали пять мирных жителей. Количество сотрудников МЧС, пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ на поселок Ракитное, увеличилось до четырех человек. Дрон ВСУ ранил человека в Белгородской области.


    25 марта 2026, 05:25 • Новости дня
    Небензя констатировал отсутствие выполнения плана Трампа по Газе
    @ Пресс-служба МИД России/Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    В связи с эскалацией на Ближнем Востоке в тени остается деградирующая ситуация на оккупированной палестинской территории (ОПТ) и на Западном берегу реки Иордан (ЗБРИ), так как израильские власти и поселенцы удвоили усилия по ущемлению прав палестинцев, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «В целом приходится констатировать, что выполнение мирного плана [президента США] Дональда Трампа по Газе, одобренного резолюцией 2803 СБ ООН, мы не наблюдаем. Мы понимаем, что региональная эскалация не способствует созданию благоприятных условий для дальнейших шагов по развертыванию переходных структур в анклаве и формированию Международных стабилизационных сил в Газе (МСС)», – заявил он в ходе посвященного ситуации на Ближнем Востоке заседания СБ ООН.

    Небензя отметил, что отсутствие прогресса в реализации плана, в том числе отсутствие понимания по МСС, по выводу из сектора израильских военных и передаче власти Палестинской национальной администрации (ПНА), может привести к очередному витку вооруженного конфликта.

    Дипломат напомнил, что позиция России по палестино-израильскому урегулированию «носит принципиальный характер и не подвержена конъюнктурным изменениям».

    «Выступаем за возобновление мирного процесса на общепризнанной международно-правовой основе, включая двугосударственную формулу, с целью создания независимого и жизнеспособного государства Палестина в границах 1967 года со столицей в В. Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», – заявил Небензя.

    Напомним, в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху выдвинул идею о превращении сектора Газа после реконструкции в «ближневосточную ривьеру».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал сектор Газа «первоклассной недвижимостью» с возможностью строительства гостиниц. Позднее американский лидер предложил Израилю передать анклав под контроль Вашингтона после завершения боевых действий. Лавров осудил планы США по превращению Газы в «ривьеру».

    В начале марта посол Палестины сообщил о сохранении израильского контроля над половиной Газы.

    25 марта 2026, 04:17 • Новости дня
    В «Мошеловке» рассказали о тайной установке шпионских программ на гаджеты

    Tекст: Катерина Туманова

    Мошенники стали незаметно устанавливать вредоносные программы на смартфоны и планшеты, определить которые могут только специальные защитные приложения или антивирусы, сообщила заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

    «В последнее время такие шпионские программы для владельца гаджета даже незаметны – они почти не занимают память. Их загрузка происходит в фоновом автоматическом режиме, и они не требуют разрешений доступа. Обнаружить такую программу могут только антивирусы и защитные приложения», – пояснила Пожарская ТАСС.

    Она подчеркнула, что для слежки могут использоваться любые устройства, подключенные к интернету или использующие радиосигнал Bluetooth.

    По ее словам, даже обычное пассивное сканирование подключений на протяжении нескольких недель позволяет собрать множество приватных данных о пользователях.

    Пожарская рекомендовала владельцам гаджетов проявлять бдительность, отслеживать подозрительную активность устройств, отключать их от питания и интернета при наличии подозрений, регулярно обновлять программное обеспечение и менять пароли от аккаунтов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в «Мошеловке» раскрыли схему мошенничества при оформлении загранпаспорта. МВД предупредило о вирусах в приложениях с фонариками и читалками. Россиян предупредил о рисках потери данных при использовании VPN.

    Подписано еще одно соглашение о строительстве АЭС российской конструкции за рубежом – и это несмотря на то, что вот уже несколько лет Запад пытается вытеснить нашу страну из мировой атомной энергетики. Однако Росатом не просто выстоял – он изменил географию, структуру и политический смысл своего экспорта. Как все это удалось? Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Саудовскую Аравию втягивают в войну с Ираном ради чистого зла

    Саудовская Аравия желает стать полноценным участником нападения на Иран, чтобы довести операцию США и Израиля до логического завершения. Так утверждают на Западе. Представители саудитов это опровергают, но вероятность неискренности есть – дипломатия у Эр-Рияда хитрая, а ирано-саудовская война похожа на истинную цель в интриге американцев. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Дания утонет в русофобии

      В Дании проходят парламентские выборы. На кону пост премьера в самой русофобской стране Западной Европы, которая помогает Украине больше всех остальных. К сожалению, воинствующие поклонники украинских наци опять близки к победе. А виноваты в этом США.

    • Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

      Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на апрель 2026 года: благоприятные дни, фазы Луны и что сажать сейчас

      Апрель – старт активных работ в саду и огороде. В это время дачники массово выходят на участки: сеют холодостойкие культуры, высаживают рассаду и готовят грядки к сезону. В конце марта особенно важно заранее спланировать работы на ближайшие недели. Многие ориентируются на лунный посевной календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки и ухода за растениями. Публикуем актуальный календарь на апрель 2026 года и список основных работ.

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

