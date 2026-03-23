    Сергей Худиев Почему микрозаймы – зло

    Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.

    Игорь Караулов Кто будет отвечать за действия нейросети

    Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.

    Ирина Алкснис Зимний огурец стал новым признаком русской цивилизации

    Вся история России – это создание высокоразвитой цивилизации в принципиально негодных для этого природных условиях. А цивилизация проявляется не столько в необходимом, сколько во вроде бы ненужном и избыточном. Например, в огурцах зимой.

    23 марта 2026, 21:44 • Новости дня

    После удара ВС России тела офицеров ВСУ вывозили вертолетами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли серию мощных ударов по тыловым районам противника, уничтожив высокопоставленных командиров в Днепропетровской области, тела которых вывозили вертолетами, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в Днепропетровской области удары пришлись по резервам ВСУ, среди погибших вероятно оказались высокопоставленные офицеры, поскольку эвакуация осуществлялась вертолетами. В Николаевской области была поражена группа недавно прибывших военных и связистов, после чего утром в город доставили два микроавтобуса с телами погибших, пишет «Московский комсомолец».

    В Кировоградской области акцент ударов пришелся на железнодорожную инфраструктуру: серьезно повреждена узловая станция Знаменка, пострадали депо, цистерны с горючим и диспетчерская, движение поездов приостановлено. В Александрийском районе удары пришлись по складам на вертолетодроме, где наблюдалась длительная детонация.

    Также Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области уничтожен состав на станции Кривой Рог, над местом инцидента поднялся черный дым. В Черниговской области под удар попала подстанция «Нежинская» и тренировочный лагерь в Репках, где учат украинских военных работе с техникой НАТО: после атаки в больницу доставили около тридцати раненых, тяжело пострадавших увезли в Чернигов на шести военных «скорых».

    Еще одной целью стал военный аэродром в Певцах, с которого запускались реактивные БПЛА по Ленинградской области. В ночь на предприятие «Пожежспецмаш» в Черниговской области, ремонтирующее бронетехнику, также был нанесен удар.

    Ранее в пригороде Одессы нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники.

    После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    23 марта 2026, 10:21 • Новости дня
    Украина впервые использовала самолет радиолокационного обнаружения Saab 340
    @ Bjorn Trotzki /imago-images/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Впервые был зафиксирован полет самолета радиолокационного дозора Saab 340 AEW&C в небе над Украиной, пишет TWZ.

    На появившихся в Сети кадрах, якобы снятых в светлое время суток, отчетливо виден самолет с характерным «балочным» обтекателем радара на фюзеляже. Видео было впервые опубликовано в российском Telegram-канале, однако время и место съемки не подтверждены, как и подлинность самого видео.

    Если съемка подлинная, это первый случай, когда Saab 340 AEW&C заснят в составе украинских ВВС. Ранее открытые источники фиксировали возможные полеты такого самолета в районе Львова, что могло указывать на постпоставочную калибровку техники. Два самолета этого типа переданы Украине в мае 2024 года в рамках крупнейшего на тот момент шведского пакета военной помощи, стоимостью 1,25 млрд долларов.

    Saab 340 AEW&C (ASC 890 или S 100D Argus) оснащен радаром Erieye с активной фазированной антенной решеткой, который позволяет выявлять воздушные и морские цели на дистанции до 450 километров, отслеживая до 1000 воздушных и 500 надводных объектов одновременно. Система управления позволяет передавать данные на наземные пункты и другие самолеты, что критично для координации противодействия российским беспилотникам и крылатым ракетам на малых высотах. Радарная система также может обнаруживать объекты, скрытые рельефом, что значительно расширяет возможности украинской ПВО.

    Ранее для обмена данными между подобными самолетами и истребителями F-16 и Mirage 2000 использовалась система связи Link 16, однако, по информации конца 2024 года, эти модули в украинских F-16 отключены или удалены из-за опасений США, что технология может попасть к России. Тем не менее даже без Link 16 новый самолет резко увеличивает возможности воздушной и морской разведки ВСУ.

    Возможности Saab 340 AEW&C делают его приоритетной целью для российской армии. Самолеты этого типа, скорее всего, дислоцированы на западе Украины и перемещаются между аэродромами для снижения риска поражения ударами. По мнению экспертов, при наличии всего двух машин невозможно обеспечить круглосуточное патрулирование, поэтому один Saab 340, вероятно, находится в постоянной готовности к вылету в случае массированной атаки дронов или ракет.

    Оценку эффективности этих самолетов даст только время, однако специалисты подчеркивают, что появление радарного самолета существенно повысило осведомленность украинских сил ПВО о воздушной обстановке и позволило быстрее реагировать на угрозы со стороны российских дронов и ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Швеции приняло решение передать ВСУ два самолета радиолокационной разведки ASC 890.

    Позднее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Стокгольм за предоставление этой техники.

    Владимир Зеленский заявил о намерении получить от западных партнеров флотилию из 250 новых бортов.

    23 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Российские войска «разрезали пополам» группировку ВСУ в Константиновке
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате наступления российские штурмовые группы вошли в Константиновку с востока и разделили украинские силы на две части, сообщили в российских силовых структурах.

    Российские войска удачно провели операцию в Константиновке, передает ТАСС.

    По данным силовых структур, штурмовые подразделения России вошли в город с восточной стороны, что позволило разделить украинскую группировку на две части.

    «Группировка противника в Константиновке разрезана пополам», – заявили в силовых структурах. Таким образом, линия обороны ВСУ оказалась нарушена, а украинские военные были изолированы друг от друга.

    Кроме того, по информации силовых структур, российские войска ведут огневое воздействие на противника не только с востока, но и с северного и южного направлений. Это значительно осложняет маневры и переброску резервов ВСУ внутри города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в Константиновке.

    23 марта 2026, 20:10 • Видео
    Трамп сдал назад. Война с Ираном все?

    Президент США Дональд Трамп выступил с серией заявлений, из которых следует, что он не будет исполнять ультиматум по уничтожению энергетики Ирана. Наоборот, готовится «сделка», а с иранцами ведутся переговоры. Рынки в это поверили. Войне конец?

    23 марта 2026, 11:24 • Новости дня
    Грузия обиделась на лидеров Евросоюза за отсутствие соболезнований

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    В Тбилиси резко раскритиковали лидеров Евросоюза и украинского президента Владимира Зеленского за отсутствие соболезнований в связи с кончиной патриарха Грузии Илии Второго, которого похоронили в Сионском соборе в Тбилиси 22 марта, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Ни одного соболезнования от еврокомссаров! Ни одного! Какие фарисеи! Вот как они «заботятся» о народе Грузии, – заявил бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. – Мечтают только вовлечь Грузию во что-то ужасное».

    Политолог Гиа Абашидзе считает, что отсутствие соболезнований из Брюсселя «показало нам настоящее лицо еврократии».

    По его словам, в реальности Брюссель «стоит не рядом с народом Грузии, а покровительствует криминалам и экстремистам в нашей стране».

    «Хорошо, что нынешняя когорта евробюрократов сама сбросила лживую маску «солидарности» с нашим народом», – отметил он.

    «Аналогично поступил и Владимир Зеленский. Собственный народ спросит с него за предательство и коррупцию», – сказал Гиа Абашидзе.

    В траурных мероприятиях приняли участие официальные и церковные делегации разных стран, в том числе РПЦ. Соболезнования высказал, в частности, госсекретарь США Марко Рубио, а от имени главы российского государства Владимира Путина «духовенству и народу Грузии» соболезнования выразил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

    Напомним, церемония прощания с католикосом-патриархом всея Грузии Илией II состоялась в Сионском соборе Тбилиси.

    22 марта 2026, 22:50 • Новости дня
    ВСУ атаковали село в Белгородской области во время встречи Гладкова с жителями
    @ Официальный канал Губернатора Белгородской области в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Во время встречи губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова с жителями село Смородино атаковал украинский дрон, спецназ Росгвардии сбил БПЛА, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

    Инцидент произошел в Грайворонском округе, где губернатор встречался с местными жителями после недавнего украинского обстрела. В селе продолжается разбор завалов, передает ТАСС.

    Сотрудники спецназа Росгвардии открыли огонь из стрелкового оружия и сбили БПЛА. «Сбитый беспилотник сдетонировал в воздухе. Пострадавших и разрушений нет», – отметили в Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Гладков сообщил, что попал под ракетный обстрел со стороны вооруженных сил Украины. В результате удара ВСУ в селе Смородино погибли четыре человека.

    23 марта 2026, 09:51 • Новости дня
    Гладков показал работу спецназа при защите от дронов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем канале в Max кадры работы спецназа, который защитил его от БПЛА во время визита в село Смородино.

    Спецназ Росгвардии защитил губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова от атаки беспилотника во время его визита в село Смородино. В своем канале в Mах Гладков опубликовал видео, на котором видно, как сотрудники Росгвардии координируют действия по уничтожению дрона, когда губернатор встречался с местными жителями.

    На записи слышно команду «закрой дверь», после которой раздается стрельба. Позднее спецназ сообщает: «В воздухе детонация. Нормально», подводя итог отраженной атаки. После этого один из сотрудников дает команду «отбой».

    Гладков находился в Смородино 22 марта, где накануне ВСУ нанесли удар по зданию почты и магазину, в результате чего погибли четыре женщины.

    Глава региона сообщил о гибели четырех мирных жительниц в этом населенном пункте в результате вражеской атаки.

    Помощник заместителя губернатора Ольга Медведева заявила о троекратном увеличении числа жертв среди населения области в 2026 году.

    23 марта 2026, 05:37 • Новости дня
    Дрозденко: Над Ленобластью уничтожили более 50 дронов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные продолжают отражать воздушную атаку над Ленинградской областью, уже ликвидировано свыше 50 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Дрозденко.

    Над регионом поражено более 50 дронов, отражение атаки продолжается, сообщил Дрозденко в Max.

    До этого он сообщал о 35 сбитых БПЛА над Ленинградской областью. По этим данным, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, начался пожар.

    До этого при атаке беспилотников в Гатчинском округе Ленобласти было повреждено остекление трех квартир.

    23 марта 2026, 20:40 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали возвращение десятков тысяч человек в Россию
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тысячи жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, которые были перемещены на Украину, смогут вернуться домой в случае отмены или существенного упрощения процедуры фильтрации, заявил экс-советник назначенного Киевом мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

    «Достаточно сказать, что не будет фильтрации или она будет упрощена, и мы увидим десятки тысяч украинцев, которые будут возвращаться… Для людей будет возвращение домой», – приводят его слова украинские СМИ, передают «Вести».

    Андрющенко также указал на ошибки, допущенные при организации приема украинцев, покинувших страну и уехавших в государства Евросоюза. По его словам, судьба беженцев, чей статус истечет в марте 2027 года, остается неясной. Он добавил, что проблему усугубляют призывы к мобилизации мужчин, находящихся за границей.

    Ранее в Раде заявили о возвращении 150 тыс. жителей Донбасса с Украины в Россию.

    22 марта 2026, 22:59 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА повреждено остекление в квартирах в Ленобласти
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Десятый беспилотник сбит силами ПВО в Ленинградской области, повреждено остекление в квартирах, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в Max, что силы ПВО уничтожили десятый беспилотник в районе деревни Изора Гатчинского округа. В результате ударной волны было повреждено остекление в трех квартирах. На месте падения обнаружена воронка, также зафиксировано возгорание сухой травы, которое уже потушено. Никто не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Пулково приостанавливали прием и отправление самолетов из-за мер по обеспечению безопасности. 21 самолет направили на запасные аэродромы. Позднее аэропорт возобновил прием и отправку самолетов по согласованию с соответствующими органами.

    23 марта 2026, 05:16 • Новости дня
    Пожар произошел в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА
    @ Официальный канал МЧС России в Max

    Tекст: Антон Антонов

    Над Ленинградской областью уничтожено 35 беспилотников, в порту Приморска повреждена емкость с топливом, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.

    В порту Приморска зафиксировано повреждение емкости с топливом, что привело к возгоранию. На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара, персонал был оперативно эвакуирован.

    «Боевая работа по отражению атаки продолжается», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Гатчинском округе Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    23 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Нанесены удары по заставе с франкоговорящими наемниками в пригороде Одессы

    Tекст: Дарья Григоренко

    В пригороде Одессы был нанесен удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев заявил: «Фонтанка – прилет по 7-й погранзаставе, где, по данным местных, размещались иностранные военные. Характерное уточнение – франкоговорящие, но не европейцы», передает РИА «Новости».

    По его словам, наиболее вероятно, что речь идет о наемниках из африканских стран, которые связаны с французским легионом.

    Накануне Лебедев сообщил, что более 60 украинских спецназовцев были ранены после удара по тренировочным базам ВСУ вблизи Сум.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор пророссийского николаевского подполья заявил, что после удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.

    Ранее в подполье сообщили, что в результате удара по элитному отряду ВСУ под Одессой были ликвидированы офицеры НАТО, включая британских и американских военных.

    23 марта 2026, 07:34 • Новости дня
    Рютте: Зеленский хочет заключить сделку по урегулированию на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава киевского режима Владимир Зеленский стремится к заключению соглашения по Украине, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

    Зеленский намерен достичь договоренностей для завершения противостояния, сказал Рютте, передает РИА «Новости».

    В эфире телеканала CBS глава альянса привел детали разговора. «На прошлой неделе я полтора часа разговаривал с Зеленским в Лондоне. Он хочет заключить сделку», – указал Рютте.

    Рютте также отметил необходимость донести эту информацию до российской стороны. По его мнению, важно убедиться, что Москва готова к взаимодействию в данном вопросе.

    Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф называл переговоры с украинской делегацией во Флориде конструктивными.

    Сам Зеленский говорил, что у него плохое предчувствие из-за конфликта в Иране и его влияния на украинские переговоры.

    23 марта 2026, 13:25 • Новости дня
    В Киеве предложили «отпраздновать» теракт в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Заведение общепита «Офензива» в украинской столице «отметило» годовщину трагедии в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», предложив гостям тематический набор закусок и алкоголя.

    Рекламный пост появился на странице заведения «Офензива» в соцсетях, передает «Российская газета».

    Посетителям предлагают набор закусок «Крокус Сити» и четыре рюмки наливок по числу террористов. В рекламе утверждается: «Теракт невероятно смешной». Гостей заведения также зовут его «отпраздновать».

    В соцсетях организация называет себя «первым военно-художественным баром в столице».

    В 2024 году киевский бар «Офензива» включал в меню сет «Крокус Сити» с фотографией горящего здания. Официальный представитель МИД Мария Захарова называла злорадство в украинских соцсетях деятельностью «информационных террористов».

    23 марта 2026, 01:58 • Новости дня
    Пожар в Чехии затронул склад и производство военной продукции для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Пожар в промышленной зоне в городе Пардубице в Чехии затронул склад и производство компании LPP Holding, связанной с поставками военного оборудования на Украину, сообщили СМИ и представитель фирмы.

    В пятницу произошел пожар на одном из складов LPP Holding в промышленной зоне Пардубице. Компания занимается производством беспилотных систем, авионики и другого военного оборудования, часть которого поставляется на Украину. По словам представителя фирмы, холдинг также специализируется на оборудовании для сухопутных войск и системах искусственного интеллекта.

    Пожар полностью уничтожил склад, где, по данным пожарных, находились в основном строительные материалы для предстоящей реконструкции, а не продукция военного назначения, передает РИА «Новости» со ссылкой на CTK.

    Однако огонь также затронул производство Archer-LPP – дочерней компании холдинга, выпускающей оптические системы, включая тепловизоры и приборы ночного видения для украинских сил безопасности.

    По информации Aktualne.cz, ответственность за поджог взяла на себя группировка Earthquake Faction, заявив, что планировала атаковать производство оружия для Израиля.

    LPP Holding несколько лет назад объявлял о планах по сотрудничеству с израильской Elbit Systems по разработке беспилотников на заводе в Пардубице, однако пресс-секретарь Мартина Тауберова уточнила, что проект так и не был реализован.

    Причины пожара расследуют полиция, криминалисты, Центр по борьбе с терроризмом, сотрудники BIS и военной разведки. Глава МВД Лубомир Метнар назвал происшествие расследуемым как террористический акт.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что поджог был совершен умышленно, и уточнил, что у следствия есть четыре версии причин, которые пока не разглашаются. Премьер также призвал все чешские фирмы, которые производят боеприпасы или военные материалы для Украины, Израиля или других стран, как следует обеспечивать охрану своих объектов. Помещение, в котором в пятницу произошел пожар, не было обеспечено охраной, отметил Бабиш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Чехия занимает восьмое место «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль.

    Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву.

    22 марта 2026, 21:50 • Новости дня
    В Пулково 21 самолет направили на запасные аэродромы

    Tекст: Ольга Иванова

    В аэропорту Пулково вечером отменили 14 рейсов, а более 20 самолетов изменили маршрут из-за введенных ограничений.

    В аэропорту «Пулково» отменено 14 рейсов на вылет из-за введенных ограничений, передает РИА «Новости». Как сообщила пресс-служба компании «Воздушные ворота Северной столицы», 21 самолет был вынужден отправиться на запасные аэродромы.

    По состоянию на 21.00 по московскому времени, задержка более двух часов зафиксирована у 26 рейсов. Причины введения ограничений и дальнейшая информация о работе аэропорта пока не уточняются.

    Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на сайте аэропорта и связываться с авиакомпаниями для уточнения статуса рейсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти временно приостановили прием и отправление самолетов в аэропорту Пулково из-за мер по обеспечению безопасности. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что число уничтоженных в воскресенье беспилотников выросло до восьми.

    23 марта 2026, 01:35 • Новости дня
    В школах Одессы из-за языковых законов устроили проверку телефонов учителей

    Tекст: Антон Антонов

    В школах Одессы устроили проверки личных телефонов педагогов, выясняя, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах, сообщили украинские СМИ.

    Одесская журналистка Таисия Найденко и бывшая глава департамента образования Одессы Елена Буйневич рассказали о случаях проверки телефонов у учителей, пишут СМИ.

    По их словам, инспектирующие рылись в личных вещах учителей и изучали, на каком языке педагоги общаются в родительских чатах, а сама процедура была «максимально унизительной».

    Буйневич опубликовала скриншоты сообщений учителей, в которых указано, что проверки затронули школы Пересыпского района. Найденко предположила, что инициатором проверки мог стать кто-то из родителей учеников. Буйневич подчеркнула, что такие действия являются незаконными, однако кто именно их проводил, она не уточняет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница города рассказала, что в школах Одессы введены штрафы для родителей в случаях, если их дети отказываются говорить на украинском языке на переменах. По словам одесситки, штрафы действительно существуют, но их применение зависит от администрации конкретной школы.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке. Так, по ее словам, дети во Львове начинают говорить по-русски после общения с русскоязычными сверстниками.

    Чем для мира обернется пятый в истории энергетический кризис

    Сценарий, который еще недавно казался «страшилкой», становится реальным: цены на нефть могут взлететь до 180–200 долларов за баррель. Если Ормузский пролив останется закрытым, к концу апреля мир войдет в пятый энергокризис – и он ударит по всем без исключения, от богатых импортеров до беднейших стран, у которых нет запаса прочности. Подробности

    Америка пришла к Лукашенко с протянутой рукой

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к «большой сделке» с США. Это сразу вызвало вопрос: не готовит ли Минск внешнеполитический разворот на Запад. Но Лукашенко подчеркнул: Вашингтон не ставил целью на переговорах вмешаться в отношения между Россией и Белоруссией. Речь шла о поставках за океан калийных удобрений, чтобы обеспечить ими в посевную американских фермеров. И заработать на этом сможет не только Минск, но и Москва. Подробности

    Преданный анафеме: зачем Филарет расколол украинское православие

    От церковного дипломата сталинской эпохи до анафемы и фактического забвения – такова траектория жизни патриарха-раскольника Филарета. В 1990 году он был в шаге от патриаршего престола Русской православной церкви, но после поражения предпочел раскол. Его биография стала зеркалом украинского церковного кризиса, где личные амбиции оказались важнее многовекового духовного единства славянских народов. Подробности

    Война с Ираном добивает остатки Британской империи

    Судьба ключевых британских военных баз в Средиземном море поставлена под вопрос. Почему Кипр, который десятилетиями терпел их присутствие на своей территории, теперь называет базы «пережитком колониализма» – и как Лондон пытается лавировать, желая сохранить присутствие на стратегически важном острове? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз хочет расшириться на Америку

      Канаде опять предложили вступить в ЕС. На этот раз французы, озабоченные тем, чтобы Европа сохранила статус мирового центра силы. Как ни странно, многие канадцы хотят стать европейцами. Но им не дадут совершить такую глупость.

    • Новый этап войны в Иране и тупик США

      Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Пятая неделя Великого поста 2026: что можно и нельзя есть по дням, правила питания и смысл седмицы

      Сейчас идет пятая неделя Великого поста 2026 — один из самых важных и строгих периодов Четыредесятницы. Эта седмица посвящена памяти преподобной Марии Египетской и отличается особой глубиной покаянных богослужений. Верующие усиливают молитву и продолжают соблюдать ограничения в питании. Разбираем, что можно и нельзя есть по дням, какие действуют правила поста для мирян и какие особенности у пятой седмицы.

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

