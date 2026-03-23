Офицеров ВСУ эвакуировали вертолетами после удара по резервам

Tекст: Вера Басилая

По словам Лебедева, в Днепропетровской области удары пришлись по резервам ВСУ, среди погибших вероятно оказались высокопоставленные офицеры, поскольку эвакуация осуществлялась вертолетами. В Николаевской области была поражена группа недавно прибывших военных и связистов, после чего утром в город доставили два микроавтобуса с телами погибших, пишет «Московский комсомолец».

В Кировоградской области акцент ударов пришелся на железнодорожную инфраструктуру: серьезно повреждена узловая станция Знаменка, пострадали депо, цистерны с горючим и диспетчерская, движение поездов приостановлено. В Александрийском районе удары пришлись по складам на вертолетодроме, где наблюдалась длительная детонация.

Также Лебедев сообщил, что в Днепропетровской области уничтожен состав на станции Кривой Рог, над местом инцидента поднялся черный дым. В Черниговской области под удар попала подстанция «Нежинская» и тренировочный лагерь в Репках, где учат украинских военных работе с техникой НАТО: после атаки в больницу доставили около тридцати раненых, тяжело пострадавших увезли в Чернигов на шести военных «скорых».

Еще одной целью стал военный аэродром в Певцах, с которого запускались реактивные БПЛА по Ленинградской области. В ночь на предприятие «Пожежспецмаш» в Черниговской области, ремонтирующее бронетехнику, также был нанесен удар.

Ранее в пригороде Одессы нанесли удар по 7-й погранзаставе в районе Фонтанка, где находились франкоговорящие наемники.

После удара по воинской части в Балабино в пригороде Запорожья к месту прибыли многочисленные машины скорой помощи и вертолеты.