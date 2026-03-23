Суд заочно назначил 14 лет организатору массовых беспорядков в Баймаке
Самарский областной суд вынес заочный приговор Руслану Габбасову (иноагент), признав его виновным по трем статьям, включая организацию массовых беспорядков в Баймаке.
Самарский областной суд заочно назначил наказание Руслану Габбасову, признанному виновным по совокупности преступлений, связанных с организацией массовых беспорядков, нарушением порядка деятельности иностранного агента и участием в деятельности нежелательной организации, передает РИА «Новости».
Габбасову определено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением права администрировать сайты и каналы в интернете на девять лет. Суд постановил отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
В пресс-службе суда пояснили, что Габбасов стал фигурантом дела после событий в Баймаке в январе 2024 года. Тогда перед зданием районного суда проходила акция в поддержку Фаиля Алчинова (внесен в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в РФ экстремистской организации «Башкорт»), осужденного на четыре года за возбуждение ненависти по национальному признаку.
Следствие установило, что Габбасов организовал массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием и погромами, а также участвовал в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной в России.
Дело рассматривалось в отсутствие подсудимого, поскольку он объявлен в международный розыск. Судья на заседании подчеркнул, что наказание включает запрет на деятельность, связанную с администрированием сайтов или каналов с использованием электронных сетей, включая интернет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правозащитник Александр Брод заявил, что в попытках устроить беспорядки после вынесения приговора Фаилю Алчинову видно влияние структур недружественных государств.
Позже власти Башкирии сообщили о завершении беспорядков в Баймаке.