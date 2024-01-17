Член СПЧ: Приговор экстремисту Алчинову пытались использовать для раскачивания ситуации перед выборами

Правозащитник Брод: Правоохранительные органы Башкирии после вынесения приговора Фаилю Алчинову действуют в соответствии с законом

Tекст: Андрей Резчиков

«Несогласие с судебным приговором не решается путем протестных акций, тем более – несогласованных. Есть система правосудия и возможность обжалования приговора в вышестоящих инстанциях», – заявил Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Как явствует из приговора, в своих выступлениях Алчинов допускал элементы межнациональной розни, что недопустимо в соответствии с законодательством, ведь общественная опасность таких деяний очевидна, – добавил Брод. – Как правозащитник я веду мониторинг ситуации, нахожусь на связи с Башкирией, разговаривал с полпредством в Приволжском федеральном округе, с представителями органов власти».

По его словам, в случае с протестующими «видно влияние структур недружественных государств, что можно расценивать как вмешательство во внутреннюю политику и раскачивание ситуации в период главных выборов страны, что тоже недопустимо». Правозащитник особо отметил, что правоохранительные органы, которые пытаются остановить незаконные протестные акции, действуют строго в соответствии с законом.

«Участники акций пытались оскорбить сотрудников правоохранительных органов и препятствовать их работе. Это тоже противоправные действия. Поэтому органы власти Башкортостана, институты гражданского общества должны еще раз призвать участников протестных акций к соблюдению общественного порядка, разъяснить требования законодательства и таким образом нейтрализовать их активность. Подобный опыт у региона был в период экологических протестных акций. Я думаю, что ситуация будет нормализована», – полагает Брод.

В среду Баймакский райсуд приговорил 37-летнего активиста Фаиля Алчинова (внесен в список экстремистов и террористов) к четырем годам колонии общего режима. Как сообщает РИА «Новости», его признали виновным в возбуждении ненависти или вражды, унижении человеческого достоинства (ч. 1 ст. 282 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

Как установил суд, 28 апреля 2023 года Алчинов публично выступил на сходе граждан возле сельского дома культуры с речью на башкирском языке негативного содержания по отношению к лицам армянской, кавказских национальностей и национальностей Средней Азии. Видеозапись этого выступления Алчинов опубликовал на странице во «ВКонтакте». Суд вынес также частные определения в адрес главы администрации Баймакского района и начальника районного ОМВД за отсутствие профилактической работы в противодействии экстремистской деятельности.

МВД по Башкирии в СМИ заранее предупреждало граждан, что акция в поддержку Алчинова является несогласованной, и призывало не участвовать в ней. Однако в среду перед вынесением приговора у суда собралась публика. В связи с этим правоохранительные органы возбудили уголовные дела о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) в отношении участников несанкционированной акции, сообщил РИА «Новости» глава общественного совета МВД республики Рафаил Диваев.

Ранее Алчинов возглавлял незарегистрированную организацию «Башкорт». В 2020 году Верховный суд Башкирии признал ее экстремистской и запретил. Как отмечало информагентство «Башинформ», после он продолжил преступную, деструктивную деятельность, разжигал межнациональную рознь, поддерживал вооруженные силы Украины, совместно с экстремистами, скрывающимися за рубежом, вел работу, направленную на разрушение целостности страны.

Активист уже привлекался к ответственности за участие в акциях на шихане Куштау, когда принятое властями в 2018 году решение о разработке горы вызвало общественные протесты.