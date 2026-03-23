Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.
Axios: Демократы использовали личные детские травмы для предвыборных историй
Потенциальные кандидаты в президенты от Демократической партии начали делиться личными историями о детских переживаниях и семейных трудностях, подчеркивая влияние этого опыта на свои лидерские качества.
Некоторые потенциальные кандидаты от Демократической партии США на президентских выборах 2028 года начали открыто рассказывать о своих трудных детских переживаниях и непростых отношениях с родителями, пишет Axios.
Такой шаг позволяет политикам самим формировать свой образ и делать его ближе избирателям, а также отражает изменение устаревших табу в американской политике.
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро в своей книге «Где мы храним свет» откровенно описывает, что у него была «счастливая детская пора и временами несчастный семейный дом». Он признает, что нестабильное поведение матери повлияло на его лидерский стиль: «Это объясняет, почему я всегда стремился решать проблемы. Мне нужно было предвидеть проблему или болевую точку до того, как случится взрыв». В интервью CBS Шапиро заявил: «Во многом, и я надеюсь, что она однажды это увидит, моя мама – герой этой книги».
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в мемуарах «Молодой человек в спешке» рассказывает о своей дислексии и сложных отношениях с матерью, которая, желая утешить сына, однажды сказала: «Гэвин, быть обычным – это нормально». Сам Ньюсом называет эти слова самыми жестокими, которые он слышал. После развода родителей отец практически исчез из его жизни, и Ньюсом искал возможность стать для него значимым. Губернатор также поделился болезненными воспоминаниями о последних днях жизни матери, выбравшей эвтаназию, и о своем отсутствии рядом в этот момент.
Губернатор Иллинойса Джей Би Притцкер хоть и не написал мемуаров, но в интервью The New York Times рассказывал о том, как в детстве потерял отца из-за сердечного приступа, а мать – из-за алкоголизма. По его словам, несмотря на обещания матери справиться с зависимостью, она так и не смогла это сделать.
Однако не все демократы делают ставку на травматичные воспоминания. Сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, например, в своей книге «Стоять» описывает счастливое детство, выражая благодарность родителям за их любовь и поддержку.