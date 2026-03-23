Сегодня контуры цифровой трансформации мира формируются в борьбе цифровиков и государств. В этом матче я всё же делаю ставку на государство, причем конкретно на свое – только от него мы можем ждать защиты.
Журналист Хелали предложил свободолюбивым странам встать на сторону России
Независимый журналист из США Кристофер Хелали заявил о необходимости поддержки России в борьбе с империализмом, сравнив нынешнюю ситуацию с временами Великой Отечественной войны.
Кристофер Хелали, независимый американский журналист и правозащитник, призвал свободолюбивые страны мира поддержать Россию. Он отметил, что Россия сейчас находится на линии фронта против зла, империализма и колониализма, которые, по его мнению, навязывает западная элита, передает ТАСС.
«Я считаю, что сейчас самое время поддержать Россию. Как и во время Великой Отечественной войны, все, у кого есть совесть, кто свободолюбив, кто верит в лучший мир, должны быть на стороне России», – заявил Хелали.
По информации агентства, журналист неоднократно посещал Донбасс и приграничные регионы России, где делал репортажи о происходящем. Ранее он сообщил, что подписал контракт для службы в зоне спецоперации на Украине и будет служить в отряде «Родня» в составе интербригады «Пятнашка».
Член Кристофер Хелали раскрывал методы создания фейков о России на Западе.