Пожар произошел в порту Приморска в Ленобласти после атаки БПЛА

Tекст: Антон Антонов

«Системами ПВО и РЭБ с начала атаки над Ленобластью уничтожено уже 35 БПЛА», – сообщил Дрозденко в Max.

В порту Приморска зафиксировано повреждение емкости с топливом, что привело к возгоранию. На месте происшествия ведутся работы по тушению пожара, персонал был оперативно эвакуирован.

«Боевая работа по отражению атаки продолжается», – сказано в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотников в Гатчинском округе Ленинградской области было повреждено остекление в трех квартирах. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

