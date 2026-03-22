Минобороны сообщило о сбитии 60 украинских дронов над Россией

Tекст: Ольга Иванова

Средства противовоздушной обороны России за два часа сбили 60 украинских беспилотников над шестью регионами страны, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, атаки были зафиксированы 22 марта с 18.00 до 20.00 по московскому времени. Наибольшее число беспилотников – 33 аппарата – было уничтожено в Брянской области, еще 14 сбили над Смоленской областью, семь – над Новгородской, три – в Ленинградской, два – над Тверской и один – в Курской области.

В сообщении Минобороны отмечается: «Двадцать второго марта с 18.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа». Другие подробности о последствиях атаки или возможных разрушениях не приводятся.

