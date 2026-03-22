Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил директор ФСБ Александр Бортников, Россия может привести в чувство украинские спецслужбы и их западных кураторов, в первую очередь британских, передает РИА «Новости». По его словам, Россия способна действовать в рамках разумного, несмотря на постоянные провокации и попытки вынудить к каким-либо ответным шагам.

Бортников подчеркнул: «Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно. Нас постоянно провоцируют на какие-то шаги, какие-то действия» – эта фраза прозвучала в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина.

Ранее в интервью «Российской газете» Бортников отмечал, что украинские спецслужбы и их зарубежные кураторы потеряли чувство реальности из-за мнимой вседозволенности и вывели уровень террористической угрозы против России на новый, более высокий уровень.

