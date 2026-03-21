Кустурица назвал фильм по повести Распутина современной сказкой
Кустурица решил экранизировать повесть Распутина как современную сказку
Новая экранизация повести «Последний срок» обещает стать современной сказкой о семье, переживающей непростой путь к единству после испытаний, сообщил сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица.
Будущая картина по произведению Валентина Распутина станет повествованием о неокончательном разрушении семейных уз, передает РИА «Новости».
Эмир Кустурица отметил, что сюжетная канва уже проработана. «Сценарий посвящен распаду семьи, но не окончательному распаду, к счастью всех наших граждан. Это современная сказка о бабушке, которая впала в кому, и все собрались, чтобы ее проводить в последний путь, но она неожиданно пришла в себя», – рассказал постановщик.
Над текстом мастер работал вместе с 30-летним коллегой Давидом Яковлевичем. Ранее этот автор создал историю к ленте «Усекновение», которая получила широкое признание и успех в Сербии в 2022 году.
Режиссер уточнил, что чудесное исцеление героини возобновляет привычный ход вещей, включая старые раздоры. Сюжет затрагивает проблему детей, покинувших родной дом и оставивших пожилую мать в одиночестве. Несмотря на лично-общественный масштаб, произведение будет тяготеть к сказочному жанру.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сербский режиссер поделился планами создать киноленту о роли российских военных при освобождении Курской области.
Кустурица собирался снять новый фильм в кинопарке «Москино» как часть своего «русского триптиха».