Кустурица назвал фильм по повести Распутина современной сказкой

Кустурица решил экранизировать повесть Распутина как современную сказку

Tекст: Мария Иванова

Будущая картина по произведению Валентина Распутина станет повествованием о неокончательном разрушении семейных уз, передает РИА «Новости».

Эмир Кустурица отметил, что сюжетная канва уже проработана. «Сценарий посвящен распаду семьи, но не окончательному распаду, к счастью всех наших граждан. Это современная сказка о бабушке, которая впала в кому, и все собрались, чтобы ее проводить в последний путь, но она неожиданно пришла в себя», – рассказал постановщик.

Над текстом мастер работал вместе с 30-летним коллегой Давидом Яковлевичем. Ранее этот автор создал историю к ленте «Усекновение», которая получила широкое признание и успех в Сербии в 2022 году.

Режиссер уточнил, что чудесное исцеление героини возобновляет привычный ход вещей, включая старые раздоры. Сюжет затрагивает проблему детей, покинувших родной дом и оставивших пожилую мать в одиночестве. Несмотря на лично-общественный масштаб, произведение будет тяготеть к сказочному жанру.

