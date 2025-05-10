Кустурица объявил о съемках фильма в кинопарке «Москино»

Tекст: Мария Иванова

Кустурица собирается снять новый фильм в кинопарке «Москино», передает ТАСС. Режиссер уточнил, что работа над картиной станет частью его «русского триптиха» – серии из трех фильмов по произведениям Федора Достоевского, Николая Гоголя и Льва Толстого. Первая лента будет основана на произведениях Достоевского, а сценарий объединит мотивы «Преступления и наказания» и «Идиота».

Кустурица рассказал журналистам: «Планы у меня всегда огромные – на кинопарк тоже. Будет фильм – один из трилогии, о которой я говорил». Режиссер отметил, что атмосфера «Москино» ему очень нравится и подчеркнул, что «культура происходит из религии», а народы, воспринимающие свою культуру как религию, имеют будущее.

Эмир Кустурица посетил кинопарк, чтобы посмотреть постановку «Победа! Знамя над Рейхстагом!», где его встретили режиссер Игорь Угольников и гендиректор «Москинопарка» Кирилл Косенко. В ходе визита Угольников заявил, что команда кинопарка готова сделать все возможное для организации съемок Кустурицы. Косенко подчеркнул, что режиссер уже бывал в «Москино» в 2024 году, и местные локации вдохновили его на новые творческие проекты.

По словам Косенко, кинопарк становится все более популярным среди кинематографистов и привлекает внимание как российских, так и зарубежных режиссеров. Он выразил уверенность, что будущий проект Кустурицы может стать масштабным международным событием, объединяющим разные страны.

Напомним, накануне на трибунах Красной площади собрались известные политики и деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

Ранее Кустурица высказал мнение о срыве поездки архиепископа Маркела в Израиль и назвал это знаком войны против православного мира.

Он также заявил, что отмена русской культуры невозможна, и признался, что в Москве чувствует себя братом Данилы Багрова из фильма «Брат-2».