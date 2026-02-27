Путин поручил закрепить право многодетных на пособие при превышении минимума

Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Президент Владимир Путин поручил кабмину закрепить за многодетными семьями право на повторное назначение ежемесячного пособия при условии, что их среднедушевой доход превышает прожиточный минимум не более чем на 10%, следует из поручения на сайте Кремля.
Президент Владимир Путин поручил кабмину закрепить право многодетных семей на пособие при незначительном превышении среднедушевого дохода, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации: ... обеспечить внесение в законодательство изменений, устанавливающих с 1 января 2026 года для многодетных семей право на повторное назначение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в случае если среднедушевой доход семьи не более чем на 10% превышает величину прожиточного минимума...», – говорится в перечне поручений.
Ответственным за выполнение задачи назначен премьер-министр Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 1 июня 2026 года.
Также Путин поручил правительству и движению «Народный фронт «За Россию» обеспечить регулярный мониторинг назначения пособий многодетным семьям. В перечне отмечается, что мониторинг необходим для совершенствования механизмов назначения и выплат, а также для стимулирования занятости и роста доходов родителей.
Доклады по мониторингу должны представляться до 1 сентября 2026 года, а затем каждые полгода. За выполнение поручения отвечают Михаил Мишустин и глава Народного фронта Михаил Кузнецов.
Ранее президент Владимир Путин подчеркнул недопустимость отмены льгот для многодетных семей при незначительном превышении порога нуждаемости.
Путин подписал закон о сохранении ежемесячного пособия для многодетных семей.
Председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что многодетные семьи смогут получать единое пособие даже при превышении максимального дохода на 10%.
Владимир Путин объявил о введении семейной выплаты в дополнение к другим мерам поддержки.