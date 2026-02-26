Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.2 комментария
Борисова, Хабенского и Безрукова номинировали на кинопремию «Ника»
Борисов, Хабенский и Безруков вошли в шорт-лист «Ники» как лучшие актеры
Национальная кинопремия «Ника» включила в шорт-лист за главные роли Юру Борисова, Константина Хабенского и Сергея Безрукова, представивших новые российские драмы.
Организаторы премии включили в список претендентов Юру Борисова, Константина Хабенского и Сергея Безрукова, сообщает ТАСС.
Борисов отмечен за образ великого поэта в ленте «Пророк. История Александра Пушкина», а Безруков – за работу в фильме «Август». Хабенский получил номинацию за роль в картине «Здесь был Юра».
Среди женщин на награду претендуют Дарья Екамасова за фильм «Ганди молчал по субботам» и Светлана Крючкова, сыгравшая в ленте «Двое в одной жизни, не считая собаки». Также в шорт-лист вошла Юлия Снигирь с драматической картиной «Мой сын».
За звание лучшего режиссера поборются Сергей Члиянц, Феликс Умаров и Бакур Бакурадзе. Их работы «Ветер», «Пророк» и «Лермонтов» также представлены в главной номинации «Лучший игровой фильм», где конкуренцию им составят ленты с участием Хабенского и Безрукова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году российский актер Юра Борисов был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Анора».
Ранее Сергей Безруков получил награду «Золотой орел» за главную мужскую роль в фильме «Воздух».