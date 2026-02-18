Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.2 комментария
МИД: В ЕС признали неготовность Киева к вступлению в объединение
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя отказ главы евродипломатии Каи Каллас назвать сроки вступления Украины в ЕС, заявила, что в странах ЕС видят неготовность Киева к членству, как бы это не скрывали евробюрократы.
По ее словам, в странах Евросоюза осознают неготовность Киева к членству в ЕС, несмотря на попытки евробюрократов скрыть этот факт, передает РИА «Новости».
Захарова подчеркнула, что «лидеры отдельных государств-членов ЕС осознают, что присоединение Украины к этому объединению – это тяжелейшее бремя для ЕС». По словам дипломата, в европейских столицах признают объективную неготовность Украины к вступлению в объединение.
Захарова также отметила, что несмотря на попытки евробюрократов приукрасить ситуацию и представить события в выгодном для Киева свете, реальное положение дел остается неизменным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила, что не станет способствовать ускорению принятия Украины в Евросоюз.
Украина не может добиться членства в ЕС с помощью давления, взрывов и угроз.
Дональд Трамп спросил у Виктора Орбана о членстве Украины в Евросоюзе.