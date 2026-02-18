Tекст: Дмитрий Зубарев

По ее словам, в странах Евросоюза осознают неготовность Киева к членству в ЕС, несмотря на попытки евробюрократов скрыть этот факт, передает РИА «Новости».

Захарова подчеркнула, что «лидеры отдельных государств-членов ЕС осознают, что присоединение Украины к этому объединению – это тяжелейшее бремя для ЕС». По словам дипломата, в европейских столицах признают объективную неготовность Украины к вступлению в объединение.

Захарова также отметила, что несмотря на попытки евробюрократов приукрасить ситуацию и представить события в выгодном для Киева свете, реальное положение дел остается неизменным.

