Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.4 комментария
Военный эксперт Клинцевич: Роботы могут заменить солдат в 2027 году
Человекоподобные машины могут заменить живых бойцов в зоне боевых действий уже в ближайшем будущем из-за своей экономической эффективности и неприхотливости, заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Современные бойцы фактически становятся операторами сложных комплексов, управляя беспилотниками и наземными системами, сказал Клинцевич РИА «Новости».
Со следующего года возможно появление антропоморфных роботов на фронте, поскольку это будет дешевле и проще, чем «человека посылать в бой».
Аналитик пояснил, что механическим солдатам не требуются еда, вода и медицинское обеспечение. Они способны годами находиться на позиции без усталости, что позволит сделать «зону смерти» полностью безлюдной.
Эксперт оценил вероятность такого развития событий как близкую к 100%. В качестве примера он привел планы миллиардера Илона Маска по выпуску миллионов андроидов Tesla Bot с развитой моторикой.
Ранее российские военные создали роту наземных робототехнических комплексов (НРТК) для снабжения и огневой поддержки в разведывательно-штурмовой бригаде имени Александра Невского Добровольческого корпуса ВС России.