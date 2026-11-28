Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Умер участник ЧМ-1966 в составе сборной СССР по футболу Василий Данилов
Бывший защитник сборной СССР по футболу и петербургского «Зенита» Василий Данилов ушел из жизни в возрасте 85 лет.
О смерти футболиста сообщила пресс-служба петербургского «Зенита». «Зенит выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», – говорится в сообщении. Причины смерти спортсмена не уточняются, передает ТАСС.
Данилов играл за «Зенит» с 1961 по 1968 год, а также выступал за московский «Локомотив». В составе сборной СССР он провел 23 матча. На чемпионате мира 1966 года, где советская команда заняла четвертое место, Данилов принял участие в четырех играх, включая четвертьфинал, полуфинал и матч за третье место с Португалией.
Василий Данилов пять раз включался в список 33 лучших игроков СССР. В 1961 году он получил звание мастера спорта СССР, а в 1997 году стал первым футболистом, удостоенным звания заслуженного мастера спорта России. Он остается рекордсменом «Зенита» по количеству матчей за сборную СССР.
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