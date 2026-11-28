Tекст: Тимур Шайдуллин

О смерти футболиста сообщила пресс-служба петербургского «Зенита». «Зенит выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста», – говорится в сообщении. Причины смерти спортсмена не уточняются, передает ТАСС.

Данилов играл за «Зенит» с 1961 по 1968 год, а также выступал за московский «Локомотив». В составе сборной СССР он провел 23 матча. На чемпионате мира 1966 года, где советская команда заняла четвертое место, Данилов принял участие в четырех играх, включая четвертьфинал, полуфинал и матч за третье место с Португалией.

Василий Данилов пять раз включался в список 33 лучших игроков СССР. В 1961 году он получил звание мастера спорта СССР, а в 1997 году стал первым футболистом, удостоенным звания заслуженного мастера спорта России. Он остается рекордсменом «Зенита» по количеству матчей за сборную СССР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Фергане скончался бывший полузащитник сборной Узбекистана по футболу и чемпион Азиатских игр 1994 года Сергей Лебедев.

В октябре в возрасте 60 лет умер бывший нападающий «Локомотива» Олег Гарин.

В июле пресс-служба московского «Спартака» сообщила о смерти чемпиона России 1996 года Владислава Дуюна.