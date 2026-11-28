Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Российские фигуристки не попали в тройку призеров на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Горбачева стала пятой на этапе Гран-при в Токио
Российская фигуристка Алина Горбачева заняла пятое место в соревнованиях одиночниц на шестом этапе серии Гран-при в Токио, набрав 193,87 балла.
Победительницей стала представительница Южной Кореи Син Чжи А с результатом 219,02 балла, пишет РИА «Новости». Второе место заняла японка Моне Тиба (214,57 балла). Бронзовую медаль завоевала южнокореянка Ю Ён (199,99 балла).
Другая россиянка, Аделия Петросян, показала седьмой результат. По итогам двух программ она набрала 186,90 балла.
Этап Гран-при в Японии завершился 28 ноября. С нынешнего сезона Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к участию в турнирах под нейтральным флагом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Алина Горбачева завоевала золото на венгерском этапе серии «Челленджер».
Также Аделия Петросян завершила короткую программу Олимпийских игр на пятой позиции.
Кроме того, Петросян вышла в лидеры после короткой программы на чемпионате России в Петербурге.