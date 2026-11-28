Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».0 комментариев
Зрители выкупили более половины билетов на первый концерт Macan после армии
Выкуплено более половины билетов на первый концерт Macan после срочной службы
Более половины билетов на первый концерт рэпера Macan (Андрея Косолапова) после завершения срочной службы в армии, который пройдет 1 декабря в Смоленске, уже выкуплено.
Выступление рэпера Macan (Андрея Косолапова) пройдет 1 декабря в Смоленске, и к настоящему моменту поклонники приобрели свыше половины билетов на это мероприятие, передает ТАСС.
Смоленский концерт станет первым в гастрольном туре музыканта после его возвращения со срочной службы. Косолапов служил в Балашихе, в Центре специального назначения «Витязь» Росгвардии.
В период прохождения службы артист отличился высокими показателями в боевой подготовке. За эти достижения он удостоился звания младшего сержанта, а также получил нагрудный знак «За отличие в службе» II степени.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу рэпер Macan (Андрей Косолапов) завершил прохождение срочной службы в Центре специального назначения «Витязь» Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
Во вторник музыкант получил звание младшего сержанта и нагрудный знак «За отличие в службе» II степени.
Ранее рэпер Macan вместе с другими новобранцами дивизии имени Дзержинского дал клятву на верность России во время торжественной церемонии в Москве.