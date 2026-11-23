Форвард Канцеров оформил первый хет-трик в карьере в НХЛ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Для Канцерова этот хет-трик стал первым в карьере в НХЛ, форвард проводит в лиге дебютный сезон, передает ТАСС.

Всего за 24 матча регулярного чемпионата россиянин забросил 13 шайб и сделал пять голевых передач.

В других матчах игрового дня «Даллас» обыграл «Питтсбург» (1:0), а «Тампа» уступила «Баффало» (2:6), у проигравших шайбу забросил нападающий Никита Кучеров. «Сент-Луис» после буллитов одолел «Эдмонтон» (5:4), у победителей отличился форвард Павел Бучневич, у проигравших голевую передачу на свой счет записал нападающий Василий Подколзин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Канцеров вошел в топ списка лучших снайперов-новичков в НХЛ.

В прошлом месяце форвард вырвался в лидеры этого списка.

В середине октября Канцеров забросил две шайбы в победном матче «Чикаго» против «Питтсбурга».