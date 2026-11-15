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Ган победил Хокита и защитил титул чемпиона UFC в тяжелом весе
Французский боец Ган защитил титул чемпиона UFC в Нью-Йорке
Французский боец смешанных единоборств Сирил Ган одержал победу над американцем Джошем Хокитом единогласным решением судей и сохранил за собой чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Поединок состоялся в Нью-Йорке и продлился все пять отведенных раундов. Судьи единогласно отдали предпочтение 36-летнему французскому спортсмену, передает ТАСС.
Для Гана эта победа стала 15-й в профессиональной карьере при двух поражениях в смешанных единоборствах (ММА). Его 29-летний соперник потерпел первое поражение после серии из 10 побед подряд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российский боец смешанных единоборств Петр Ян на турнире в Абу-Даби победил грузина Мераба Двалишвили.
Также Ислам Махачев успешно защитил чемпионский пояс в полусреднем весе.
Кроме того, бразильский спортсмен Алекс Перейру проиграл французскому атлету Сирилу Гану в поединке за временный пояс Абсолютного бойцовского чемпионата в тяжелом весе.