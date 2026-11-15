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Уганда выразила готовность к совместным с Россией космическим исследованиям
Уганда объявила о планах исследовать Луну и Венеру вместе с Россией
Министр в администрации президента Уганды Азиимве Джонард заявил о планах развития космической программы совместно с Россией.
Уганда планирует развивать свою космическую программу в сотрудничестве с Россией и готова участвовать в исследованиях Луны и Венеры. В ближайший месяц запланирована встреча с российской стороной для обсуждения возможных проектов, передает ТАСС.
«Мы хотим понять, как именно Уганда может сотрудничать с Россией для развития в сфере космоса. Но мы уже находимся в процессе обсуждения того, как Россия может помочь Уганде развить эту сферу», – отметил министр Азиимве Джонард.
Опыт Российской академии наук в разработке программ исследования Луны и Венеры будет передан Уганде. «Это тот самый опыт, который будет передан Уганде, чтобы мы могли работать вместе и оценивать наши возможности», – добавил он, подчеркнув, что две страны «точно собираются работать вместе» в космической сфере.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов назвал лунную АЭС России колоссальным прорывом в освоении космоса.
Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов назвал лунную электростанцию одной из главных целей развития отрасли.
Кроме того, стало известно об установке российского спектрометра на индийскую станцию для исследования Венеры.