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Хуситы атаковали штаб проправительственных сил в Адене
Хуситы атаковали штаб проправительственных сил в йеменском Адене
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало штаб проправительственных сил в Адене, сообщил источник в местных органах власти.
«Ансар Алла» атаковало с помощью беспилотника штаб лагеря йеменской армии в районе Джебаль-Хадид во временной столице правительства Адене», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, данные о возможных потерях среди проправительственных военных уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг йеменские хуситы отвергли заявления Саудовской Аравии о нападении на священный для мусульман город Мекку.
В среду военный представитель йеменского движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе тремя крылатыми ракетами по аэропорту Эр-Рияда.
В тот же день спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф выразил готовность Тегерана стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами.