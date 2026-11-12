  • Новость часаУшаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
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    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Запад встал на путь переговоров

    Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    12 ноября 2026, 21:49 • Новости дня

    Силуанов заверил Путина в наличии денег на развитие спорта

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта заверил президента Владимира Путина в наличии в казне средств на спортивные программы.

    Во время заседания Путин выслушал доклад профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, после чего обратился к Антону Силуанову: «Антон Германович, деньги есть?», передает ТАСС.

    «На спорт деньги есть», – отчеканил Силуанов.

    После этих слов Владимир Путин улыбнулся и отметил, что сказанного достаточно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта назвал чушью правило о необходимости подтверждать разряд кандидата в мастера спорта.

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о проведении 429 международных соревнований на территории России в 2026 году.

    Путин поручил провести соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне.

    12 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась два с половиной часа
    Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась два с половиной часа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин завершил переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в представительском кабинете Кремля.

    Встреча российского лидера с американской делегацией завершилась и продлилась около двух с половиной часов, передает РИА «Новости».

    С российской стороны в переговорах приняли участие помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский. На встрече также присутствовал специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг кортеж со спецпосланниками президента США покинул территорию Кремля.

    Перед началом встречи российский лидер поприветствовал делегацию рукопожатием. Он попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

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    12 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители России и Афганистана в Кабуле подписали 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на сумму около 170 млн долларов.

    Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком посетила Кабул, передает РИА «Новости». По итогам визита было подписано 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на общую сумму 169,1 млн долларов.

    Российские компании планируют поставлять в Афганистан пшеницу, продовольствие, солнечные панели, бытовую химию, энергооборудование, безалкогольные напитки, медицинское оборудование и лекарства. В свою очередь, афганская сторона намерена экспортировать в Россию фрукты и сухофрукты, в том числе гранаты.

    В рамках визита заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев и заместитель министра финансов Афганистана Сартамат Зубайра подписали протокол первого заседания двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Ранее Алексей Оверчук сообщил, что за восемь месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Афганистаном вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 349 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Алексей Оверчук предложил Афганистану установить контакты с Евразийской экономической комиссией.

    В тот же день он заявил о намерении движения «Талибан» развивать двустороннюю торговлю с Москвой.

    В августе представители Афганистана и России обсудили вопросы создания особой экономической зоны в афганском порту Хайратон в северной провинции Балх.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд

    Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что восстановленная Ялтинская киностудия могла бы стать российским аналогом Голливуда.

    «Та задумка восстановления киностудии в Ялте – это как раз то, к чему мы стремимся. Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет», – заявил Михалков РИА «Новости».

    Режиссер отметил, что по масштабам кинопроизводства Ялтинская киностудия может быть сопоставима с Голливудом. Он добавил, что регион славится большим количеством солнечных дней и натурой, необходимой для съемок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце режиссер Никита Михалков выразил уверенность в невозможности конструктивного диалога между Россией и западными странами в сфере культуры.

    Народный артист РСФСР назвал условия прощения покинувших страну россиян.

    Россия взяла курс на преодоление зависимости от Голливуда с помощью культуры Глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 19:36 • Новости дня
    Кушнер оценил прошедшие переговоры с Путиным

    Кушнер назвал переговоры с Путиным насыщенными и подробными

    Кушнер оценил прошедшие переговоры с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал прошедшие в четверг переговоры с президентом России Владимиром Путиным насыщенными и подробными.

    «Я думаю, что в целом мы провели очень насыщенные и подробные переговоры по всем темам, которые, я думаю, послужат основой для следующих многосторонних дискуссий», – сказал Кушнер CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из Москвы после встречи с Путиным.

    Кушнер сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

    Помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев присутствовали на переговорах.

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    12 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная акция в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах. И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на картах украинских, не на украинских картах, не на картах ВСУ, находится Константиновка», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    В тот же день военный эксперт Борис Рожин назвал признание потери населенного пункта идеологическим ударом по Украине.

    В четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

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    12 ноября 2026, 19:49 • Новости дня
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и США достигли договоренности о продолжении трехсторонних переговоров, разговор президента Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы», – цитирует Ушакова РИА «Новости». По его словам, российская и американская стороны условились о продолжении трехсторонних переговоров.

    Помощник президента добавил, что американские представители детально поделились своими оценками переговоров, прошедших в Абу-Даби.

    Кроме того, в ходе встречи Путин обратил внимание американских переговорщиков на настойчивую работу администрации Дональда Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине.

    Путин также обсудил с Уиткоффом и Кушнером поведение Владимира Зеленского и переданные им «приветы» Трампу.

    Ушаков выразил надежду Москвы на то, что Уиткофф и Кушнер донесут российские сигналы до представителей Европы и Украины в Дублине.

    В четверг Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил о приоритете людей и их права жить по своим традициям над вопросами территорий в конфликте на Украине.

    Глава государства попросил переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

    Российский лидер также назвал иностранные войска на территории Украины законной целью для ВС России.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились с предложением президента России Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Спецпосланники США одобрили инициативу российского лидера применить практику успешной гуманитарной миссии в Алешках к другому городу. «Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно на Константиновку», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    По его словам, российская сторона готова немедленно приступить к разминированию Константиновки в Донецкой народной республике. Помощник президента добавил, что после завершения подготовки к операции Москва пригласит наблюдать за ее ходом журналистов с Украины, из США и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Военный эксперт Борис Рожин назвал эту операцию необходимой для безопасной эвакуации жителей города.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил трехстороннюю координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной миссии в Алешках.

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    12 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке Запада к интервенции на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что планы западных стран по переброске войск на Украину свидетельствуют о подготовке к военной интервенции.

    Полянский на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подчеркнул, что намерения западных государств отправить военный контингент на украинскую территорию в рамках «коалиции желающих» говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Москвой, передает ТАСС.

    «Приготовления к переброске войск на Украину в рамках так называемой коалиции желающих, с учетом многократно высказанной нами неприемлемости размещения западных контингентов на ее территории, сложно рассматривать иначе как подготовку к интервенции и неизбежному в таком случае военному столкновению с нами», – заявил постпред.

    Дипломат отметил, что европейские страны демонстрируют готовность к военной конфронтации с Россией посредством практических шагов. По его словам, речь идет о переводе промышленности на военные рельсы и модернизации инфраструктуры для ускоренного развертывания вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал отправить западный военный контингент на Украину.

    В понедельник министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на учения по подготовке к отправке войск на украинскую территорию.

    Летом постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об интеграции украинской оборонной промышленности в европейские цепочки.

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    12 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    ISU выступил против отказа Финляндии выдать визы российским спортсменам

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный союз конькобежцев (ISU) не поддержал решение властей Финляндии ужесточить визовые ограничения для российских спортсменов.

    «ISU считает, что спортсменов нельзя наказывать за действия правительств их стран в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов», – говорится в заявлении на официальном сайте организации.

    Союз изучает влияние визовых ограничений на спортивные соревнования, включая чемпионат мира по фигурному катанию в финском Тампере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России, включая профессиональных спортсменов.

    В понедельник МИД страны решил ужесточить визовую политику с целью недопуска спортсменов из России.

    В начале месяца глава ведомства Элина Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

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    12 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Суд арестовал вторую обвиняемую в покушении на убийство омской студентки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Омский суд заключил под стражу 16-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на убийство 17-летней студентки колледжа в поселке Большеречье, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с учетом тяжести преступления и личности несовершеннолетней, сообщает прокуратура Омской области в соцсети «ВКонтакте».

    По версии следствия, вечером 9 ноября обвиняемая и ее 19-летняя подруга обманом выманили 16-летнюю студентку в безлюдное место, где нанесли ей не менее 50 ножевых ранений. Затем нападавшие попытались скинуть жертву с моста, снимая происходящее на телефон.

    Крики услышали прохожие, которые вызвали полицию, что не позволило завершить преступление. Пострадавшая доставлена в больницу. Накануне суд арестовал 19-летнюю соучастницу. Прокуратура контролирует расследование и проверяет работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг региональный Минздрав сообщил о стабилизации состояния пострадавшей. В среду студентка из поселка Большеречье с ножевыми ранениями попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

    Ранее полиция задержала 19-летнюю студентку колледжа за нанесение ножевых ранений знакомой.

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    12 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Подозреваемого в работе на спецслужбы России задержали в Молдавии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба информации и безопасности Молдавии сообщила об аресте мужчины, которого подозревают в несанкционированном сборе сведений в пользу российских специальных служб.

    Следователи считают, что задержанный намеревался получить сведения о деятельности представителей иностранных спецслужб на территории республики, сообщает ТАСС со ссылкой на Службу информации и безопасности Молдавии.

    «Фигурант предположительно установил и поддерживал связи с представителями специальных служб Российской Федерации, в том числе через посредство лиц из неконституционных структур безопасности приднестровского региона», – информирует пресс-служба ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел России объявило неприемлемым присутствие в стране сотрудника посольства Молдавии в Москве в качестве ответной меры на высылку российского дипломата из Кишинева.

    В сентябре российские спецслужбы задержали агента украинских спецслужб из числа граждан Молдавии за попытку убийства офицера Вооруженных сил России.

    Летом посольство России в Молдавии сообщило о незаконном задержании россиянина в аэропорту Кишинева.

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    12 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Минспорт: Финляндии грозит десятилетний бан из-за недопуска россиян на турниры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Финляндия может лишиться права проведения соревнований и получить десятилетний бан в случае отказа пустить российских спортсменов на международные турниры.

    «ISU заявил о том, что это неприемлемо и требует разъяснений от оргкомитета и местной федерации. Это грозит Финляндии, во-первых, переносом соревнований, если они не пустят россиян, или отменой и лет на 10 баном. То, чем это и должно закончиться для сумасшедших европейцев», – цитирует Дегтярева ТАСС.

    С 20 по 22 ноября в Хельсинки пройдет этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию, а чемпионат мира состоится в Тампере в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный союз конькобежцев (ISU) не поддержал решение властей Финляндии ужесточить визовые ограничения для российских спортсменов.

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении ограничений на въезд в страну для граждан России с 16 ноября.

    В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о желании жителей Финляндии вернуть российских спортсменов на местные соревнования.

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    12 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Росатом назвал условие строительства АЭС в недружественных странах

    Лихачев: Росатом допускает строительство АЭС в недружественных странах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о готовности обсуждать строительство атомных электростанций в недружественных странах при наличии межправительственных соглашений.

    Росатом готов рассмотреть возможность возведения атомных объектов в государствах, признанных недружественными, если от них поступит соответствующий запрос, заявил Лихачев в интервью RT.

    «Вопрос действительно непростой. У моего ответа два аспекта. Первый – как человек, как генеральный директор я скажу: «Да, давайте обсуждать это». И для нас работать в Европе – и вызов большой, и удовольствие. Мы умеем и хотим работать с европейцами. И я это им скажу как гражданин России, как человек, который руководит очень большим коллективом», – сказал он.

    При этом руководитель госкорпорации подчеркнул, что сотрудничество в атомной сфере отличается высокой чувствительностью и неразрывно связано с международными обязательствами Москвы.

    Практические шаги в этом направлении станут возможны исключительно после заключения межправительственных договоренностей, подчеркнул Лихачев, отвечая на вопрос о возможной реакции на гипотетическую просьбу Германии построить атомные электростанции на ее территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о планах приступить к возведению новых атомных энергоблоков в Иране.

    Ранее госкорпорация выразила готовность принять активное участие в строительстве второй атомной электростанции в Узбекистане.

    До этого Лихачев заявил о самых тесных и доверительных отношениях госкорпорации с Китаем.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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