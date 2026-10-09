Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в США с десятками отметок о пораженных иранских целях

USS Abraham Lincoln отметил на надстройке уничтоженные 103 дрона и 34 иранских судна

Tекст: Игорь Иножарский

Авианосец USS Abraham Lincoln вернулся в порт Сан-Диего после примерно десятимесячного развертывания, во время которого его авианосная ударная группа участвовала в операции Epic Fury против Ирана. На «островной» надстройке корабля зафиксированы многочисленные нанесенные трафаретом отметки о пораженных целях, пишет издание The War Zone со ссылкой на данные визита министра обороны Пита Хегсета.

По подсчетам авторов материала по доступным фото и видеозаписям, на надстройке авианосца нанесены как минимум 103 отметки за уничтоженные ударные беспилотники-камикадзе и 34 отметки за пораженные надводные корабли. При этом в президентской коллективной награде, которую Хегсет зачитал экипажу за участие в операции Epic Fury, указано, что авианосная группа сбила 77 беспилотников и потопила 64 иранских судна в период с 28 февраля по 22 августа, и причины расхождения этих цифр не разъяснены.

Согласно тексту награды, авианосная ударная группа USS Abraham Lincoln совершила 3693 боевых вылета, сбросила 1,37 млн фунтов боеприпасов, выпустила 450 крылатых ракет Tomahawk, уничтожила 21 противокорабельную ракету и отразила атаки четырех быстроходных катеров и начиненных взрывчаткой деревянных судов. Часть нанесенных на авианосец отметок за уничтоженные беспилотники может относиться к целям, пораженным его эскортными эсминцами класса Arleigh Burke.

Отдельные отметки о пораженных целях нанесены и на палубную авиацию авианосца. Так, на истребителе-бомбардировщике F/A-18F эскадрильи VFA-41 Black Aces зафиксированы символы уничтоженной подлодки и других целей, а по данным The War Zone эта эскадрилья за время операции выпустила 421 ракету и бомбу. Издание также напоминает о снимках, опубликованных The Aviationist, на которых истребитель F-35C морской пехоты несет отметки об уничтожении трех подлодок, нефтяного танкера и других объектов.

Длительная кампания авианосца вызвала в США споры из-за тяжелых условий службы моряков и морпехов. В августе семьи членов экипажа сообщали о сбоях со снабжением и сложных бытовых условиях, после чего исполняющий обязанности министра ВМС Ханг Кау назвал часть публикаций СМИ нечестными, признав при этом «небольшое число случаев проблем с психическим здоровьем без гибели людей» и временные ограничения на связь с домом; по его письму сенатору Кирстен Джиллибранд, по крайней мере восемь военнослужащих из состава группы совершили попытки самоубийства во время похода. Хегсет в свою очередь заявил, что, по его мнению, авианосец стал символом успешной миссии, а не низкого морального духа или неудачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военные США подготовили для Дональда Трампа новые варианты операций против Ирана. В воскресенье министр обороны США Пит Хегсет отверг сообщения о планах США затягивать конфликт с Ираном. В четверг МИД Ирана через посредника пообещал уведомить США о своем решении по Ормузскому проливу.