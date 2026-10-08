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    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 15:05 • Новости дня

    Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана

    Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран объединения 12 октября официально учредят новую миссию по поддержке армии и сил внутренней безопасности Ливана.

    Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».

    «В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.

    По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

    Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.

    Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.

    Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.

    7 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    Жительница Латвии получила шесть лет тюрьмы за перевод 43 евро в Россию
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Латвийский суд приговорил швею Полину Камлеву к шести годам тюремного заключения по обвинению в финансировании вооруженного конфликта из-за перевода 43 евро гражданину России.

    Латвийский депутат Андрей Пагор рассказал о завершении судебного процесса над гражданкой Латвии Полиной Камлевой, которую обвинили в финансировании военного конфликта.

    «Приговор Полине Камлевой – шесть лет и три года пробации», – цитирует парламентария РИА «Новости».

    Журналистка Алла Березовская уточнила, что женщина, работающая швеей в депрессивном регионе Латгалия, попросила знакомую из Белоруссии отправить 43 евро россиянину, с которым познакомилась по переписке в 2024 году. Главной уликой стало то, что на фотографии профиля собеседника в мессенджере якобы была надета военная форма.

    Переписку осужденной обнаружили на границе во время ее возвращения домой из России. В декабре 2025 года Камлеву арестовали. На суде женщина пояснила, что общалась с частным лицом и сама не отправляла средства, а во время задержания сотрудники латвийских спецслужб оказывали на нее психологическое давление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Латвии волонтера с гражданством России и ФРГ приговорили к семи годам тюрьмы.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о пожирающей Латвию бацилле русофобии.

    Летом беженка из прибалтийской республики назвала главные преимущества жизни в России.

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    7 октября 2026, 20:20 • Новости дня
    В МИД назвали пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Жданова назвала пособниками в убийстве россиян поставляющие Киеву дроны страны

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова заявила, что поставляющие Украине беспилотники европейские страны выступают пособниками в убийстве россиян и стороной конфликта.

    Ряд европейских стран, поставляющих Украине беспилотники и комплектующие к ним, де-факто стали стороной украинского конфликта, заявила дипломат, пишет ТАСС. «Среди других пособников, снабжающих ВСУ дронами для убийства наших людей, – Дания, Нидерланды, Италия, Чехия, которые также де-факто участвуют в украинском конфликте», – сказала Жданова.

    Она отметила, что в начале августа при атаке на пляж в Геленджике могли применяться дальнобойные беспилотники FP-1 или FP-2 компании Fire Point, которые выпускаются в том числе в Британии. Кроме того, при ударах по Петербургу и Ленинградской области использовались дроны Ан-196 «Лютый», собираемые в Польше и оснащаемые германскими двигателями.

    Дипломат добавила, что Минобороны опубликовало места расположения таких производств на территории стран ОБСЕ. По ее словам, эти объекты остаются в центре внимания российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Запад сделал ставку на украинскую «стену беспилотников».

    Летом эксперты объяснили тенденцию поставок западных дальнобойных аппаратов украинским войскам.

    В апреле специалисты назвали способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    7 октября 2026, 23:10 • Новости дня
    В Испании умерла Марикармен Абаскаль – символ борьбы против выселений

    В Испании умерла женщина – символ борьбы против выселений

    Tекст: Катерина Туманова

    Марикармен Абаскаль, женщина, которая зажгла борьбу против выселений в Испании, скончалась в среду в больнице Грегорио Мараньон в Мадриде в 87 лет, сообщил Профсоюз арендаторов в своем заявлении.

    «Ее борьба взволновала так много людей, что ничто уже не будет прежним», – сказал испанский и валенсийский политик Жоан Бальдови.

    Марикармен Абаскаль начали принудительно выселять из дома, в котором она и семья прожили семь десятилетий, 23 сентября, пишет El Pais.

    Абаскаль с пенсией в 1400 евро никогда не переставала платить за аренду около 500 евро в месяц. Владельцы в 2020 году сказали, что она должна покинуть квартиру из-за юридических нестыковок с договорами аренды.

    С тех пор ее пытались выселить четыре раза и не приняли ни одного из полученных предложений либо выплатить разницу в арендной плате (они просили 1600 евро), либо купить эту квартиру.

    С момента выселения 23 сентября Абаскаль оставалась в больнице.

    «Хотя было достигнуто историческое соглашение, которое позволило бы ей вернуться в свой дом, это решение было принято слишком поздно», – сообщили сторонники протестного движения.

    После выселения начались массовые демонстрации, палаточные лагеря на площадях, досрочные выборы и призыв ко всеобщей забастовке – всё это являет собой грань «до и после в истории этой страны», но «цена достижения этого была слишком высока».

    «И они прощаются с просьбой, которую она повторяла им: «Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам», – резюмирует газета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в городах Испании. Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса. Власти Испании распустили парламент и назначили досрочные выборы.

    Бездомная старушка довела фаворита Китая до политического краха.

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    7 октября 2026, 20:04 • Новости дня
    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Rapporteur: Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

    Венгрия сняла вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
    @ Christian Spicker/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгрия сняла вето, блокировавшее начало переговоров о присоединении Украины и Молдавии к Европейскому союзу, пишет издание Rapporteur.

    Венгрия сняла вето на переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Послы стран ЕС в Брюсселе расчистили путь для открытия дискуссии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rapporteur.

    На этой неделе власти Венгрии заявляли, что снимут возражения при условии одобрения Верховной радой соглашения о защите прав венгерского меньшинства. Голосование в украинском парламенте намечено на понедельник, а во вторник в Люксембурге министры ЕС соберутся для обсуждения межправительственной конференции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия предложила ограничить доступ Украины к европейскому рынку в случае вступления.

    В понедельник Венгрия допустила снятие вето на технический этап вступления Украины в ЕС.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о желании ускорить процесс присоединения Украины к Евросоюзу.

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    7 октября 2026, 23:02 • Новости дня
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    МИД Украины отверг альтернативы полноправному членству страны в ЕС
    @ Sergey Petrov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не согласится на альтернативные форматы вступления в Европейский союз.

    Киев не примет альтернативы полноправному членству в Евросоюзе, передает РИА «Новости».

    «Никаких заменителей полноправному членству. Пожалуйста, не надо добавлять прилагательные к слову «членство», предлагать какие-то гибридные варианты, какое-то получленство в Европейском союзе», – сказал Тихий в ходе брифинга.

    Дипломат добавил, что украинской стороне критически важно проходить процесс европейской интеграции вместе с Молдавией, поскольку оба государства подали заявки одновременно.

    В понедельник испанская газета El Pais сообщила о разработке Еврокомиссией новой стратегии расширения, позволяющей быстрее принимать новых членов, включая Украину, но с ограничением их прав.

    Во вторник украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий подчеркнул, что Киев не согласится на вступление в объединение, если будут введены постоянные лимиты на продажу продовольствия.

    В понедельник Еврокомиссия запланировала ограничить доступ Украины к аграрным рынкам ЕС.

    На прошлой неделе в ЕК исключили вступление страны в объединение в 2027 году.

    Летом представители ЕС отказались обсуждать вопрос украинского членства на саммите G7.

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    7 октября 2026, 15:45 • Новости дня
    Литва ограничила получение временной защиты военнообязанным гражданам Украины

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Литвы приняли резолюцию, которая ограничивает получение временной защиты для военнообязанных граждан Украины, не прошедших службу, сообщает телерадиокомпания LRT.

    Военнообязанные граждане Украины, не отслужившие в армии, больше не смогут въехать в Литву в качестве беженцев и претендовать на временную правовую защиту, передает РИА «Новости».

    «Принятая резолюция также устанавливает новое условие для некоторых лиц, подающих заявления на временную защиту. Если лицо подлежит военной службе на Украине, оно должно будет предоставить доказательство ее прохождения», – отмечается в сообщении LRT.

    По данным МВД Литвы, подтвердить прохождение военной службы можно выездным штампом в паспорте, законно пересекая границу при выезде, или официальным документом об освобождении от службы.

    Временные виды на жительство на основании защиты будут выдаваться властями Литвы до 4 марта 2028 года. В настоящее время в республике ежедневно регистрируется 30–40 новых заявлений от беженцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев.

    Летом украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии.

    В том же месяце власти ирландского города объявили украинским беженцам о выселении.

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    7 октября 2026, 15:53 • Новости дня
    Минфин Финляндии предложил повысить пенсионный возраст и урезать соцпособия

    Yle: В Финляндии запланировали масштабное урезание социальных пособий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство финансов Финляндии подготовило проект масштабной реформы социального обеспечения, которая предусматривает сокращение государственных услуг и увеличение возраста выхода на пенсию.

    Финское ведомство разработало план урезания пособий и повышения пенсионного возраста до 70 лет для остановки роста государственного долга и снижения его отношения к валовому внутреннему продукту, передает ТАСС со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

    Реформа, по оценке министерства, позволит сохранить основы социального государства и улучшит баланс бюджета на сумму от восьми до 11 млрд евро. Проект предусматривает сокращение расходов, повышение налогов и структурные преобразования, стимулирующие экономический рост. Основную часть мер предложено принять в начале срока полномочий следующего правительства страны.

    Наибольшие возможности для экономии выявлены в здравоохранении, социальной сфере и образовании. Пересмотр перечня оплачиваемых государством услуг сэкономит сотни миллионов евро, а повышение пенсионного возраста до 70 лет увеличит число работающих граждан на 50-120 тыс. человек. Отмена пособия по уходу за ребенком или сокращение срока его выплаты добавит еще около 10 тыс. работающих лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Финляндия пожертвовала здравоохранением ради милитаризации.

    Экономика восточной части страны рухнула без туристов из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о крахе финской экономики.

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    8 октября 2026, 02:50 • Новости дня
    В Сирии опровергли данные Axios о переброске войск в Йемен по просьбе Эр-Рияда

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны Сирии опровергло отправку военнослужащих в Йемен, как сообщал об этом портал Axios, заявивший, что обе страны договариваются о переброске войск в Йемен для борьбы с мятежниками-хуситами.

    Ливанская газета «Аль-Ахбар» сообщила, что глава Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в Саудовскую Аравию в пятый раз после прихода к власти и встретился с наследным принцем страны Мухаммедом бин Салманом, передает портал JavanOnline.

    Ливанская газета заявила, что эта поездка вызывает сомнения в целесообразности участия Сирии в йеменском конфликте, о чем Эр-Рияд якобы просил Шараа.

    Ряд ближневосточных СМИ, в частности Turkey Today, цитируют сирийские источники о том, что Дамаск выступил против предыдущей просьбы Саудовской Аравии организовать сирийские войска и направить их на йеменский фронт, сославшись на занятость восстановлением армии и нежелание вступать в войну.

    Хотя сирийское и саудовское правительства не подтвердили подлинность этой информации, Министерство обороны Сирии опровергло отправку каких-либо военнослужащих в Йемен.

    При этом источники в разведке сообщили газете «Аль-Ахбар», что «Ансар Аллах» имеет подтверждение тому, что Эр-Рияд при содействии Анкары перебросил сотни боевиков из Сирии в Йемен.

    Ранее портал Axios сообщил, что Саудовская Аравия и Сирия договариваются об отправке 10–20 тыс. сирийских военнослужащих в Йемен против хуситов «Ансар Аллах».

    Конфликт между йеменским движением «Ансар Алла» и проправительственной армией, поддерживаемой Эр-Риядом, возобновился в середине июля. В понедельник власти Йемена объявили о начале операции по освобождению Саны от хуситов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские повстанцы 5 октября атаковали аэропорты и нефтеперерабатывающие заводы королевства. При нападении на два международных аэропорта в Саудовской Аравии погибли три человека, еще 36 получили ранения.

    Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией вокруг Саудовской Аравии.

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    7 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Лавров заявил об уступках США похоронившей договоренности в Анкоридже Европе

    Лавров: США не устояли перед давлением похоронившей договоренности Европы

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в том, что США не устояли перед давлением Европы, которая «похоронила» договоренности в Анкоридже.

    «Наша совесть чиста, не говоря уже о том, что мы полностью приняли предложение Соединенных Штатов в августе прошлого года, которое было сделано в ходе саммита <...> на Аляске», – заявил министр на пресс-конференции в Авазе, передает РИА «Новости».

    По словам Лаврова, недавно Вашингтон предложил организовать трехсторонние переговоры, на что Москва согласилась при условии проведения выборов в Госдуму. Однако сразу после этого власти Украины начали предпринимать попытки сорвать голосование.

    Министр добавил, что Россия запросила информацию о предложениях, с которыми президент Украины Владимир Зеленский направит своих представителей, и американская сторона восприняла эти аргументы с пониманием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Лавров отметил, что США с пониманием приняли аргументы России по встрече.

    Во вторник он заявил, что подопечные НАТО отбились от рук.

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    7 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Кобахидзе пожелал Грузии избежать «лидерства» Украины и Молдавии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузия выполнила почти на 90% свои обязательства перед ЕС по Соглашениям об ассоциации и свободной торговле, заключенным в 2014 году, заявил в среду журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Если в чем-то нас опережают (кандидаты в ЕС) Молдавия и Украина, то только в негативных показателях, – сказал он. – Упаси нас Бог опередить их в этом».

    «Наш путь – это мир, экономическое развитие, так мы и продолжим», – сказал Кобахидзе, комментируя заявления еврокомиссара Марты Кос о критическом отставании Тбилиси от Кишинева и Киева на пути евроинтеграции.

    Грузинский премьер призвал Брюссель проявить к его стране «здоровое отношение» для «беспрепятственного продолжения Грузией евроинтеграции».

    «Мы добросовестно выполняем свои обязательства, опережая на тысячи шагов Украину, Молдавию и другие государства-кандидаты в Евросоюз, – сказал председатель грузинского кабмина. – Наши обязательства по соглашениям об ассоциации и свободной торговле выполнены почти на 90%, а еще два-три года назад этот показатель равнялся 60-65 процентам».

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос накануне заявила, что Грузия сохраняет статус кандидата на присоединение к европейскому содружеству исключительно формально.

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    7 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса

    Крупнейшие профсоюзы Испании решили провести всеобщую забастовку 11 ноября

    Профсоюзы Испании назначили всеобщую забастовку из-за жилищного кризиса
    @ REUTERS/Nacho Doce REFILE

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представители профсоюза арендаторов жилья сообщили, что 11 ноября в Испании пройдет первая за 14 лет всеобщая забастовка на фоне жилищного кризиса.

    В Испании 11 ноября состоится 24-часовая всеобщая забастовка, организованная на фоне острого жилищного кризиса, передает РИА «Новости». «Крупнейшие профсоюзы страны CCOO и UGT, а также основные представители нашего палаточного лагеря договорились провести забастовку 11 ноября», – заявили в профсоюзе арендаторов.

    Массовые протесты начались в Мадриде после выселения 87-летней Марикармен Абаскаль, после чего активисты разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль. В прошлую пятницу конгресс Испании отклонил два правительственных жилищных декрета.

    Это станет первой всеобщей забастовкой с ноября 2012 года. На фоне отклонения инициатив премьер-министр Педро Санчес объявил о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 29 ноября, чтобы получить поддержку для реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник власти Испании распустили парламент. В понедельник премьер-министр страны назначил внеочередные всеобщие выборы.

    В субботу жилищный кризис спровоцировал многотысячные протесты в испанских городах.

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    7 октября 2026, 23:23 • Новости дня
    Китай отклонил просьбу ЕС об ограничении экспорта гибридных авто

    Tекст: Катерина Туманова

    Китай отклонил просьбу ЕС о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, сообщает Financial Times.

    «Китай отклонил просьбу Европейского союза о добровольном ограничении экспорта гибридных автомобилей, поскольку обе стороны вступают в заключительный этап переговоров, направленных на предотвращение торгового конфликта», – пишет Financial Times (FT).

    Теперь Европейская комиссия надеется убедить Пекин принять одностороннюю меру ЕС по ограничению импорта гибридных товаров, сообщили два дипломата, знакомых с планом ЕС.

    Ранее Bloomberg выяснило, что ЕС запланировал ограничить ввоз гибридных автомобилей из Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Германия предложили Евросоюзу создать инструмент для торговых войн. В сентябре глава Еврокомиссии заявила о критическом торговом дефиците с Китаем.

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    7 октября 2026, 18:15 • Новости дня
    Пропавшую десятилетия назад папскую буллу XVI века обнаружили в Испании

    МВД Испании: Испанские правоохранители нашли пропавшую папскую буллу XVI века

    Tекст: Денис Тельманов

    В испанской провинции Севилья правоохранители обнаружили папскую буллу XVI века, которая считалась пропавшей на протяжении нескольких десятилетий, сообщило МВД страны.

    Гражданская гвардия Испании нашла в муниципалитете Эль-Висо-дель-Алькор оригинальную папскую буллу XVI века, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

    Документ был издан во время понтификата папы Пия V. Он предназначался местному приходу Санта-Мария-дель-Алькор и связан с Фернандо Ариасом де Сааведрой, седьмым сеньором Эль-Висо, который в 1571 году участвовал в битве при Лепанто.

    Гражданская гвардия начала поиски документа в октябре 2024 года, так как его местонахождение десятилетиями оставалось неизвестным. В сентябре текущего года местный житель добровольно передал сложенный пергамент, который он хранил дома с целью сберечь. После этого документ передали в Исторический архив провинции Севилья.

    Ранее археологи нашли в Ленинградской области средневековый серебряный клад.

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    7 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН

    Глава ЮНКТАД Гринспан стала лидером пятого голосования на пост генсека ООН

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-вице-президент Коста-Рики и глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан удерживает лидерство после пятого предварительного голосования на пост генерального секретаря ООН.

    Кандидатуру Гринспан поддержали девять членов Совета Безопасности ООН, против высказались шесть, воздержавшихся не было, передает РИА «Новости». «Она по-прежнему лидирует в гонке за пост генсека ООН», – сообщил источник.

    Ранее Гринспан заявляла о готовности сотрудничать с Россией, назвав диалог с Москвой ключевым для организации, а также обещала работать над достижением мира на Украине в случае избрания.

    На пост генерального секретаря ООН претендуют семь кандидатов. Второй и последний срок нынешнего генсека Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца замглавы МИД Сергей Вершинин заявил об отсутствии у России фаворита на выборах генсека ООН.

    В сентябре эксперт спрогнозировал позицию Гринспан в случае назначения на пост генерального секретаря.

    В тот же день СМИ назвали Гринспан фаворитом в борьбе за эту должность.

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    7 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Европейские физики разработали первые автономные ядерные часы

    Венский технический университет сообщил о создании автономных ядерных часов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Австрийские, немецкие и чешские исследователи разработали первые в мире автономные ядерные часы на базе изотопа тория-229, которые отличаются высокой стойкостью к помехам.

    Физики создали атомные часы, способные работать в полностью автономном режиме, без внешней стабилизации. Устройство на базе ядер атомов тория-229 обладает высокой стойкостью к электромагнитным помехам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Венского технического университета.

    «Благодаря использованию ядер, а не всего атома в работе часов в теории мы можем достичь значительно более высокой точности замеров, чем у уже существующих атомных часов. Два года назад мы впервые научились управлять переходами ядра атома тория-229, однако для достижения рекордно точных замеров времени нам нужно было понять, как заставить часы стабилизировать самих себя», – заявил профессор университета Торстен Шумм.

    Достичь полностью автономной работы удалось благодаря созданию компактного твердотельного лазера, который постоянно вырабатывает вспышки стабильного излучения. Физики смогли отслеживать перемены в мощности лазерного излучения после его взаимодействия с ядрами тория-229, а не световые вспышки.

    Погрешность работы новых часов составляет примерно 10 в минус 15 степени, что эквивалентно отставанию на одну секунду раз в 30 млн лет. В дальнейшем ученые планируют повысить точность устройства и использовать его для поисков темной материи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте технические сбои атомных часов на спутниках поставили под угрозу оборону Индии.

    Китай создал сверхточные атомные часы для военных целей.

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