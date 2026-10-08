Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана

Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана

Tекст: Денис Тельманов

Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».

«В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.

По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.

Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.

Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.

Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.