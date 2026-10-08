Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Каллас анонсировала создание миссии Евросоюза по безопасности Ливана
Каллас: ЕС запустит миссию для поддержки армии Ливана
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что министры иностранных дел стран объединения 12 октября официально учредят новую миссию по поддержке армии и сил внутренней безопасности Ливана.
Во время визита в Бейрут дипломат сообщила о планах запустить миссию, которая будет консультировать ливанских военных и помогать им в укреплении контроля над территорией и границами страны, передает РИА «Новости».
«В понедельник, 12 октября, я ожидаю, что министры иностранных дел ЕС официально учредят миссию, которая внесет важный вклад в обеспечение безопасности Ливана», – сказала Каллас.
По ее словам, новая структура не призвана заменить Временные силы ООН (UNIFIL), а ее деятельность не будет ограничиваться югом республики. Работа миссии будет осуществляться в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН.
Кроме того, Каллас назвала продление мандата UNIFIL наиболее предпочтительным вариантом для сохранения международного присутствия на юге Ливана и недопущения вакуума безопасности.
Она добавила, что ливанские власти должны полностью контролировать свою территорию, что также подразумевает движение к разоружению движения «Хезболла». Европейские страны готовы внести свой вклад в будущие международные силы при наличии мандата ООН и четко определенных задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Израиль построил три военные базы на юге Ливана.
Летом посол Израиля в ООН назвал простейшее условие мира с Ливаном. В мае президент Италии осудил атаки на миротворцев ООН в Ливане.