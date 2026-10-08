Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
С жителя Подмосковья взыскали 138 тыс. рублей за незаконный захват леса
Житель Подмосковья выплатил около 138 тыс. рублей за незаконный захват участка лесного фонда после вмешательства судебных приставов.
Мужчина самовольно занял участок лесного фонда площадью около одного гектара, огородил его и возвел хозяйственные постройки. Участок относится к защитным лесам, сообщает телеканал 360.
Сотрудники уполномоченного органа выявили нарушение и предписали освободить территорию, но требование не было выполнено. Суд удовлетворил иск ведомства, обязав нарушителя компенсировать ущерб и освободить участок.
Судебные приставы применили принудительные меры: арестовали счета, обратили взыскание на зарплату, запретили регистрационные действия с имуществом и ограничили выезд за границу. В результате долг был погашен, однако требования об освобождении территории пока не исполнены.
Ранее прокуратура подготовила иски из-за самовольного ограничения доступа к воде на Старооскольском водохранилище, среди нарушителей были депутаты Курской и Белгородской областей.