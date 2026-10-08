Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951-го года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
Рахмон предложил построить крупный НПЗ для покрытия нужд Центральной Азии
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон предложил странам Центральной Азии построить крупный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который сможет покрыть потребности всего региона.
Такую инициативу глава государства озвучил на Консультативной встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана, которая прошла в Туркменбаши, передает ТАСС.
«В этом плане хотел бы подчеркнуть актуальность проработки вопроса, <…> это разработка и реализация проекта строительства на базе новейших технологий крупного нефтеперерабатывающего завода с учетом покрытия потребностей всего региона», – заявил Рахмон.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились развивать двустороннее партнерство.
В прошлом месяце Рахмон назвал сроки достижения Таджикистаном энергетической независимости.
Он сообщил о начале производства железа в стране.