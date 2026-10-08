Рахмон предложил построить крупный НПЗ для покрытия нужд Центральной Азии

Tекст: Дарья Григоренко

Такую инициативу глава государства озвучил на Консультативной встрече лидеров Центральной Азии и Азербайджана, которая прошла в Туркменбаши, передает ТАСС.

«В этом плане хотел бы подчеркнуть актуальность проработки вопроса, <…> это разработка и реализация проекта строительства на базе новейших технологий крупного нефтеперерабатывающего завода с учетом покрытия потребностей всего региона», – заявил Рахмон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент России Владимир Путин и Эмомали Рахмон договорились развивать двустороннее партнерство.

В прошлом месяце Рахмон назвал сроки достижения Таджикистаном энергетической независимости.

Он сообщил о начале производства железа в стране.