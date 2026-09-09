Администрация Трампа оценила ситуацию и отказалась предпринимать хоть какие-то действия ни в части поддержки Киева, ни в плане роста давления на Москву. То есть в идею достижения урегулирования украинского вопроса через давление на Россию там попросту не верят.0 комментариев
Рахмон назвал сроки обретения Таджикистаном энергетической независимости
Рахмон: Таджикистан достигнет энергетической независимости к 2027 году
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон пообещал обеспечить население и национальную экономику страны электроэнергией за счет запуска третьего агрегата Рогунской гидроэлектростанции.
Рахмон выступил на торжественной встрече по случаю 35-летия независимости республики. По его словам, страна планирует запустить третий агрегат Рогунской гидроэлектростанции, передает РИА «Новости». «Я твердо уверен, что при последовательном продолжении строительства станции и вводе в эксплуатацию третьего агрегата в 2027 году Таджикистан достигнет цели полного обеспечения населения и национальной экономики электроэнергией, то есть энергетической независимости», – сказал Рахмон.
Президент также отметил, что общая энергетическая мощность Таджикистана сейчас составляет 6,7 тыс. мегаватт. Рогунская ГЭС – крупнейшая строящаяся гидроэлектростанция в Средней Азии. Ожидается, что после завершения всех работ она будет вырабатывать 14,4 млрд киловатт-часов электроэнергии в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы строить новые гидроэлектростанции в Центральной Азии.
В апреле текущего года власти Таджикистана выразили заинтересованность в совместном с российскими компаниями освоении нефтегазовых месторождений.
Ранее министерства энергетики России и Узбекистана договорились о присоединении российского системного оператора к объединенной энергосистеме региона.