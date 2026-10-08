Над Ростовской областью уничтожили более 30 беспилотников

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские военные отразили массированную воздушную атаку в Каменске и пяти районах Ростовской области – Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском, сообщил губернатор в Max.

Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Сведения о последствиях атаки уточняются.

В понедельник водитель бензовоза получил ожоги при атаке БПЛА в Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны в ночь на среду ликвидировали свыше 30 украинских дронов в четырех районах Ростовской области.

В воскресенье над регионом сбили над регионом около 100 украинских дронов.



