Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Над Ростовской областью уничтожили более 30 беспилотников
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили и подавили более 30 беспилотников в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Российские военные отразили массированную воздушную атаку в Каменске и пяти районах Ростовской области – Каменском, Миллеровском, Неклиновском, Чертковском и Шолоховском, сообщил губернатор в Max.
Пока информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Сведения о последствиях атаки уточняются.
В понедельник водитель бензовоза получил ожоги при атаке БПЛА в Ростовской области.
Силы противовоздушной обороны в ночь на среду ликвидировали свыше 30 украинских дронов в четырех районах Ростовской области.
В воскресенье над регионом сбили над регионом около 100 украинских дронов.