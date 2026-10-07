Bentley лишенного титулов принца Эндрю выставили на продажу

В Британии выставили на продажу Bentley экс-принца Эндрю за 165 тыс. долларов

Tекст: Елизавета Шишкова

«Автомобиль, ранее принадлежавший британской королевской семье! У авто было два владельца с 2020 года», – говорится в объявлении на сайте дилера Portland of Bawtry в Донкастере, передает РИА «Новости».

Машина с пробегом 7 тыс. миль (около 11 265 км) продается за 124,975 фунта. Автомобиль располагает шестилитровым двигателем, полным приводом, массажными сиденьями и аудиосистемой Naim. Интерьер обит льняной тканью и зеленой кожей.

Bentley был приобретен королевским двором в 2020 году за 220 тыс. фунтов. Принц Эндрю использовал его с 2021 года. Ранее на нем стоял именной номерной знак A03 DOY (Duke of York – герцог Йоркский). В 2025 году на фоне скандала вокруг связей Эндрю с американским финансистом Джеффри Эпштейном знак сняли.

В 2021 году тогда еще принц Эндрю приезжал на Bentley на похороны принца Филиппа, а в 2022 году – на крестины внучки Афины Мапелли Моцци. В конце февраля он был задержан по делу о служебном злоупотреблении, а в декабре 2025 года король Карл III лишил его всех титулов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник бывший принц Эндрю подал в суд на полицию Британии.

В феврале полиция задержала его из-за связей с Эпштейном. Он отправил Эпштейну секретные британские документы.