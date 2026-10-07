Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Водитель получил семь лет колонии за гибель фельдшера в Омске
Суд в Омской области приговорил к семи годам и одному месяцу колонии мужчину, который в нетрезвом виде врезался в машину скорой помощи, что привело к гибели фельдшера.
Житель Омской области признан виновным в совершении ДТП в состоянии опьянения, в результате которого пострадали четыре человека и погиб фельдшер скорой помощи, передает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде семи лет одного месяца лишения свободы в колонии общего режима, лишив права в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами», – заявили в ведомстве.
Кроме того, осужденный обязан выплатить 3 млн рублей компенсации морального вреда. Его автомобиль «Лада Гранта» конфискован.
Ночью 27 мая 2026 года на автодороге Калачинск – Кабанье осужденный врезался в попутную скорую помощь. Обе машины съехали в кювет, скорая перевернулась. Погиб 31-летний фельдшер. Установлено, что водитель ранее уже привлекался к ответственности за пьяное вождение.
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