Задержанный в Псковской области швед признался в службе в батальоне «Айдар»

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я гражданин Швеции Фредди Михаэль Сталкранц Лингольм. Мне 35 лет. В Тернополе я подписал контракт с «Айдаром», – рассказал задержанный на видео ФСБ, пишет ТАСС.

По его словам, его направили на тренировки, где он учился управлять FPV-дронами для разведки и наблюдения, а также обучал других. С февраля по июнь 2026 года иностранец служил командиром отделения беспилотных комплексов 24-го отдельного штурмового батальона.

У ФСБ есть документы и фотографии, подтверждающие его участие в боевых действиях в составе ВСУ.

Кроме того, задержанный являлся волонтером организации Foreign Legion, вербующей иностранцев в украинскую армию, передает РИА «Новости». Мужчина пояснил, что в Швецию приезжал сотрудник этой организации, после беседы с которым он принял решение отправиться на Украину.

Напомним, ФСБ задержала в Псковской области гражданина Швеции, который воевал на стороне ВСУ и планировал устроить диверсии на российских военных объектах под видом вступления в ряды ВС России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российская делегация раскрыла число воевавших за ВСУ иностранных наемников. В субботу Следственный комитет выявил более 16 тыс. воюющих за украинскую армию иностранцев.