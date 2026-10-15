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ФСБ задержала гражданина Швеции за подготовку диверсий в Псковской области
Сотрудники ФСБ задержали в Псковской области гражданина Швеции, который воевал на стороне ВСУ и планировал устроить диверсии на российских военных объектах под видом вступления в ряды Вооруженных сил России, сообщили в российской спецслужбе.
В Себежском районе Псковской области задержали подданного Швеции за незаконное пересечение границы с территории сопредельного государства, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Под легендой вступления в ряды Вооруженных сил России следовал в Российскую Федерацию для совершения диверсионно-террористических актов на военных объектах», – говорится в сообщении спецслужбы.
По информации ведомства, с февраля по июнь 2026 года иностранец служил по контракту командиром отделения беспилотников в составе 24-го отдельного штурмового батальона, который признан в России террористической организацией. Следствие располагает документами, подтверждающими его участие в боевых действиях против российских войск.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Также рассматривается вопрос о возбуждении дел по статьям об участии в террористической организации и наемничестве.
Ранее ФСБ предотвратила диверсию на воронежском аэродроме Балтимор, задержав россиянку, которая по заданию украинских спецслужб готовила атаку с помощью девяти беспилотников.
В сентябре 2025 года в Самарской области диверсант ударил себя ножом при задержании.