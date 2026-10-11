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Якутские стрелки получили слиток золота за поражение цели на 3 тыс. метров
Глава Якутии Айсен Николаев наградил золотым слитком двух стрелков Василия и Сергея Яковлевых, сумевших поразить мишень на дистанции три километра.
Спортсмены отличились на IV Международном турнире по армейской высокоточной стрельбе памяти Федора Охлопкова, передает РИА «Новости».
На церемонии награждения глава республики вручил Василию и Сергею Яковлевым слиток золота весом 250 граммов за попадание в цель на расстоянии 3 тыс. метров. Кроме того, победителям подарили чорон – традиционный сосуд, символизирующий жизнь, дружбу и изобилие.
Четвертый ежегодный открытый турнир проходил с 8 по 11 октября в Якутске на базе полигона «Сулус».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дарья Семьянова и Илья Николаев стали чемпионами Европы по стрельбе в миксте.
На прошлой неделе Надежда Кузнецова взяла золото на чемпионате Европы по стендовой стрельбе.
В сентябре Международная конфедерация практической стрельбы разрешила российским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном.