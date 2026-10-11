Якутские стрелки получили слиток золота за поражение цели на 3 тыс. метров

Tекст: Вера Басилая

Спортсмены отличились на IV Международном турнире по армейской высокоточной стрельбе памяти Федора Охлопкова, передает РИА «Новости».

На церемонии награждения глава республики вручил Василию и Сергею Яковлевым слиток золота весом 250 граммов за попадание в цель на расстоянии 3 тыс. метров. Кроме того, победителям подарили чорон – традиционный сосуд, символизирующий жизнь, дружбу и изобилие.

Четвертый ежегодный открытый турнир проходил с 8 по 11 октября в Якутске на базе полигона «Сулус».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дарья Семьянова и Илья Николаев стали чемпионами Европы по стрельбе в миксте.

На прошлой неделе Надежда Кузнецова взяла золото на чемпионате Европы по стендовой стрельбе.

В сентябре Международная конфедерация практической стрельбы разрешила российским спортсменам выступать с национальным флагом и гимном.