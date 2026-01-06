После падения коммунизма Рождество вернулось в календарь – но традиция праздновать его уже была утрачена, и для многих, если не большинства из нас, сам смысл праздника остался неясен.6 комментариев
На Украине молодая семья пыталась продать младенца
В Николаевской области Украины молодая семейная пара собиралась продать своего новорожденного ребенка за 10 тыс. долларов, сообщил офис украинского генпрокурора.
Подозреваемыми стали 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель, они начали искать покупателей еще на этапе беременности, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Украины.
Малыш появился на свет 1 января, через день родители отдали его предполагаемому покупателю, они получили лишь часть обещанной суммы.
Их задержали, предъявлены обвинения.
Ранее в Казахстане правоохранители обезвредили группу, принуждавшую девушек отдавать детей за деньги, уже задержаны несколько фигурантов.