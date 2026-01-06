На Украине молодая семья пыталась продать младенца

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемыми стали 21-летняя женщина и ее 38-летний сожитель, они начали искать покупателей еще на этапе беременности, передает «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение генпрокуратуры Украины.

Малыш появился на свет 1 января, через день родители отдали его предполагаемому покупателю, они получили лишь часть обещанной суммы.

Их задержали, предъявлены обвинения.

Ранее в Казахстане правоохранители обезвредили группу, принуждавшую девушек отдавать детей за деньги, уже задержаны несколько фигурантов.