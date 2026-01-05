Эрдоган призвал уважать суверенитет Венесуэлы и предостерег от дестабилизации

Tекст: Денис Тельманов

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая по итогам заседания правительства, отметил, что нарушение суверенитета и игнорирование международного права являются опасными шагами, способными привести к серьезным мировым последствиям, передает ТАСС.

По его словам, Турция будет делать все возможное ради интересов народа Венесуэлы, с которым ее связывают дружественные отношения.

«Сейчас для Турции самое правильное – это делать то, что лучше всего для дружественного народа Венесуэлы. Господин Мадуро и народ Венесуэлы неоднократно демонстрировали, что они являются друзьями нашего народа. Как две дружественные страны, мы придавали большое значение и отдавали приоритет взаимной поддержке в трудные времена. И сегодня мы действуем в том же духе. Безусловно, нарушение суверенных прав стран и игнорирование международного права – это опасные шаги, которые могут привести к серьезным глобальным осложнениям. В мире, где господствует право силы, а не сила закона, неизбежно возникают нестабильность, кризисы и конфликты», – заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Венесуэла не должна быть дестабилизирована, и Турция намерена продолжать ее поддерживать.

Президент добавил, что Анкара будет оказывать Венесуэле содействие в борьбе за процветание, мир и развитие. Эрдоган отметил важность защиты международной системы, основанной на правилах, и рассказал, что ситуация в Венесуэле подробно обсуждалась на заседании кабинета министров.

